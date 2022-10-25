Zonguldak'ta lokanta çıkan kavgada 1 kişi bıçakla katledildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki lokantada dehşet dolu anlar yaşandı.İddiaya göre, Uğur Kararmış ve arkadaşı A.S. (38), lokantada yan masada oturan Serkan K. ile arkadaşı E.Ç. (31) arasında tartışma çıktı.Tartışma kavgaya dönüşünce Serkan K., eline geçirdiği bıçakla Uğur Kararmış'a saldırdı. Kararmış yaralandı, Serkan K. ve arkadaşı E.Ç. kaçtı.Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kararmış, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Serkan K. ile E.Ç. yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.