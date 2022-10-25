Yunan Büyükelçi'den itiraf gibi sözler: Türkiye'ye resmen yalvardık, dilenci gibiyiz

Türkiye-Yunanistan gerilimi hız kesmeden devam ederken dün bir kanala konuşan Yunanistan'ın Finlandiya Büyükelçisi Georgios Aifants itiraf gibi açıklamalarda bulundu. 2019'da dönemin Dışişleri Bakanı Giorgos Katrougalos'un Helsinki'de Bakan Çavuşoğlu ile görüşebilmek için resmen 'yalvardığını' ifade eden Aifants, "Türkiye'ye karşı dilenci oluyoruz" sözlerine yer verdi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim hız kesmeden devam ederken, dün Girit TV'de konuşan Yunanistan'ın Finlandiya fahri büyükelçisi Georgios Aifants, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



2019 yılında Dışişleri Bakanlığı görevlerine ilişkin anılarını hatırlayan Aifantis, Avrupa Konseyi Zirvesi'nde dönemin Dışişleri Bakanı Giorgos Katrougalos'la birlikte Helsinki'de olduğu bir dönemda yaşanan bir olaydan bahsetti.





Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek istediklerini belirterek, "Katrougalos, Çavuşoğlu ile bir toplantı için resmen ona yalvardı" sözlerine yer verdi.



Bir yerde oturup konuşmayı isteyen Katrougalos'a Bakan Çavuşoğlu'nun "Hayır" cevabını verdiğini ifade eden Aifants, uzun uğraşlar sonucunda Çavuşoğlu'nun akşam 10'a saat verdiğini dile getirdi.



Aifants, akşam saat 10'da Bakan Çavuşoğlu ile görüşebilmek için hazırda beklediklerini dile getirdi.



Olayın diplomasiden uzak olduğunu belirten Aifants sözlerine şöyle devam etti:

Bakan Katrougalos, 2019 eylüldeki seçimlere zarar vermemesi için Bakan Çavuşoğlu'na yalvarmaya gelmişti" diyerek bir öz eleştiride bulunup "Türkiye'ye karşı dilenci oluyoruz" dedi.