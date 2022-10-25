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Suriye sınırından geçmeye çalışan PYD/YPG'li terörist enselendi

yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye sınırına geçmeye çalışan PYD/YPG'li terörist kıskıvrak yakalandı. MSB'den yapılan açıklamada ayrıca Van'da 10 çuvalda 13 bin paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildiği kaydedildi.

Ekleme: 25.10.2022 - 15:33 Güncelleme: 25.10.2022 - 15:35 / Editör: Ozge Selin
Suriye sınırından geçmeye çalışan PYD/YPG'li terörist enselendi
Yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan PYD/YPG'li terörist yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin sınırlarda da sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan kişiyi yakaladığı, yapılan incelemede bu kişinin PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiği bildirildi.

Öte yandan, Van sınır hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 10 çuvalda 13 bin paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildiği kaydedildi.
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