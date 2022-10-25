Sosyal konutta tarihi gün! Dev projede ilk temel atılıyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için beklenen gün geldi. Proje kapsamında 17 ilde 5 bin 615 sosyal konutun ilk temelleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenen toplu törenle bugün atılıyor.Bugün gazi başkentimiz Ankara'nın güzel ilçesi Sincan'da ülkemizin en büyük konut, iş yeri ve arsa kampanyasının ilk temel atma töreni vesilesiyle birlikteyiz. Türkiye İkinci Dünya Savaşı sonras maalesef plansız, programsız bir şehirleşme sürecine girmiştir. Büyükşehirlere göçü engelleyecek vizyon olmayınca ortaya gecekondular, düzensiz yerleşim alanları çıkmıştır.Nice kardeşlerimizi kaybettik. Bu sağlıksız yapılaşmayla... Yaşanan her sel ve heyelan felaketi bu gerçeği yüzümüze çarptı. Yakın tarihiminizin en büyük acısı olan 1999 depremi sonrası bu doğrultuda bazı adımlar atılsa da yeterli olmamıştır. TOKİ konut sayısı 43 bindi. Biz bu rakamı bugün 1 milyon 170 binin üzerine çıkardık.Ayrıca bu konut bölgesi için 26 bin sosyal tesis inşa ettik. Başlattığımız bu son kampanya ile TOKİ vasıtasıyla millete sunacağımız konut sayısını 2 milyona yükseltiyoruz.Elbete 81 ilimizi ve ilçelerinin tamamnın kapsayan bu büyük konut atılımının yaygınlaşması özel sektörü de hareket egeçirmiştir. Ülkemizdeki 28,5 milyon konutu 13,5 milyonunun son 20 yılda inşa edildiğini görüyoruz. Önce Kovid-19 salgını ile sarsılan sonra Rusya-Ukrayna Savaşı ülkemizi de etkiledi. Kira fiyatlarında ev sahipleri, kiracılara zulmetti. 2019'da 50 bin bir sonraki yılda 100 bin haneyi kapsayan iki ayrı sosyal konut projesine milletimizin gösterdiği ilgiye de bakarak cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini planladık.TOKİ desteğiyle kendi evini yapmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bu kampanyaya davet ettik. Alt yapıyı biz yapacağız konutu da vatandaşımız yapacak. TOKİ'nin sunduğu imkanlarla ev sahibi olmuş milyonlarca vatandaşımız var. Kampanyamıza başvurunun 8 milyona ulaşması ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesi. Projemizi açıkladığımız tarihten sadece 40 gün sonra yapıtığımız bu temel atma töreni iş yapma kapasitemizin büyüklüğünü göstermektedir.İlk Evim projesinde ilk etapta 250 bin sosyal konut kapsamında Ankara'da 2 bin 171, Kırşehir'de 458, Yozgat'ta 141, Konya'da 206, Kahramanmaraş'ta 210, Diyarbakır'da 158, Elazığ'da 88, Tunceli'de 118, Erzurum'da 158, Amasya'da 87, Bolu'da 206, Zonguldak'ta 595, Afyonkarahisar'da 364, Uşak'ta 158, Manisa'da 78, Aydın'da 265, ve Muğla'da 154 konut olmak üzere 5 bin 615 konutun temelleri atılacak.Projeyle vatandaşlar; depreme dayanıklı, temelleri sağlam, güvenli konutlarında huzur içerisinde yaşayabilecek. Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar 5 katı geçmeyecek şekilde yapılacak.Vatandaşlar, 2+1 konutlara 240 ay vade ile aylık 2 bin 280 lira taksitle sahip olabilecek. 3+1 konutlara ise 240 ay vade ile aylık 3 bin 187 lira taksitle erişebilecek.Sosyal konut için 14 Eylül'de başlayan başvurular 31 Ekim'e kadar devam edecek. e-Devlet üzerinden yapılan başvurular ise 28 Ekim'de sona erecek. Kuralar etaplar halinde, Mart 2023'e kadar çekilmiş olacak.'İlk Evim İlk İş Yerim' projesiyle toplamda 900 milyar liralık dev bir yatırım değeri 450 alt sektörü tetikleyecek ve 2 trilyon liradan fazla ekonomik bir hareketlilik sağlayacak.Proje kapsamında sosyal konutlara başvuran vatandaşların sayısı 7.5 milyonu aşarken resmî müracaatları tamamlanan talep sayısı 4 milyon 900 bine ulaştı.Vatandaşların kendi evlerini yapabilmesi adına hayata geçirilen 'İlk Evim Arsa' projesi kapsamında ise 350 milyon metrekare alanda 81 il, 694 ilçede 1 milyon konut amaçlı arsa sunulacak. Müşterek arsalar ise 937 liradan başlayan taksit imkânı ve 10 yıl vade ile faizsiz vatandaşlara sunulacak.Altyapısı hazır konut arsası sahibi olmak isteyen vatandaşlar 7 Kasım 2022 tarihine kadar başvurularını yapabilecekler. İlk başvuruların başladığı 10 Ekim 2022'den bu yana konut yapmaya hazır arsalara 525 bin kişi başvurdu.'İlk İş Yerim' projesinde ise ilk etapta 10 bin işyeri yapılacak. Türkiye'nin 7 bölgesinde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 50 bin işyeri yapılması planlanıyor. 10 Ekim'de başlayan 'İlk İş Yerim' projesi başvuruları 7 Kasım'a kadar sürecek. İş yerine başvuru sayısı ise 45 bini buldu.Temel atma töreninin açılış konuşmasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapıldı.17 ilimizde tam 5 bin 615 yeni yuvamızın temelini atmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın hangi müjdeler ve güzellikleri ortaya koyacağını gösteriyorsunuz. Konya'dan Aydın'a, Kahramanmaraş'tan Erzurum'a, İstanbul'dan İzmir'e 85 milyon kardeşimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Biz bu milletin dualarına talibiz. Biz milletimizin gönlüne, yüreğine talibiz. Bize aziz milletimizin gönlü yeter diyoruz. Bugün duygularımızın zirve yaptığı bir gün. Milletimiz yıllar yılı gecekondulara mahkum edildi. Annelerimiz, dedelerimiz, babalarımız benim de bir yuvam olsa diye hayal kurdular. Bu mi,lletin ihtiyaçlarını görmezden geldiler. Afetlerde milletimize yardım edemediler. 3 Kasım 2002'de AK Parti ile, Cumhurbaşkanımız ile yeni bir siyaset başladı. Şefkat siyaseti başladı. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz yeniden ayağa kalktı. Hiçbir ülkenin üstesinden gelemeyeceği TOKİ ile 1 milyon 1710 bin konut yaptık. Okulları ile camileri ile milletimizin hizmetine sunduk. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini başlatıyoruz.Onlara Sincan meydanından diyoruz ki, gözünüz görüyor, kulağınız duyuyorsa Sincan'a bakın. Yüzlerce eserimize bakın. Ankara'nın büyük dönüşümüne baksınlar. Ankara'ya suyu ucuz vereceğiz diyip zam şampiyonu yapanlar, sel olduğunda ortada görünmeyenler yaptığımız altyapı eserlerine baksınlar. Dün yaptık, bugün yapıyoruz, yarın da yapacağız. Bu canlar bu bedende durdukça daha iyilerini azimle, kararlılıkla yapacağız. 36 bin konutluk arsamızı Ankaralı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. İşte hodrimeydan onlar isteler de, istemeseler de yapacağız.250 bin konut sizin hedefiniz, 1 milyon konut arsası sizin eseriniz. Bu meydandan hep birlikte tüm ülkemize haykırıyoruz. Bu ülkenin başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Türkiye Yüzyılı'nın önünde hiçbir lobi, şebeke duramadı, duramayacaktır.