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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan hastane randevu sistemi açıklaması

Hastane randevularına ilişkin her gün iyileştirmeler yaptıklarını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 bin hekimin kamuya döndüğünü, sorunun da bu şekilde azalacağını dile getirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan hastane randevu sistemi açıklaması
Ekleme: 25.10.2022 - 12:51 Güncelleme: 25.10.2022 - 13:11 / Editör: Ozge Selin
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan hastane randevu sistemi açıklaması
Türkiye genelindeki bazı devlet hastanelerinde yoğunluk sebebiyle randevu sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor…

Doktor azlığı da sorunun başlıca sebeplerinden gösteriliyor.

Bakan Koca'ya soruldu
Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve ALO 182 üzerinden randevu alınmaya çalışılsa da, hastalar umduklarını bulamıyor.

Bu sıkıntı, Kabine sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya soruldu.

“Yaklaşık 6 bine yakın hekim döndü”
Bakan Koca, bu konuda her gün iyileştirmeler yaptıklarını söyledi.

“Tamamen istediğimiz noktada olmasa da sorun giderek azaldı” diyen Bakan Koca, şöyle devam etti:

“Biliyorsunuz kamuya dönen hekimlerimiz oldu. Yaklaşık 6 bine yakın hekim döndü. Sanıyorum onlar da önümüzdeki 3-4 hafta içinde göreve başlamış olurlar. Sorunun her geçen gün azalacağını söyleyebilirim. Bununla ilgili yeni birtakım tedbirleri de hızla alıyoruz.”

“Şu an 3 madencimiz entübe”
Bartın'daki maden kazası sonrası tedavi görenlerin durumuna ilişkin de bilgi veren Koca, “Şu an 3 madencimiz entübe, yoğun bakımda. Bugün veya yarın muhtemelen bir yaralımızı daha solunum cihazından ayırabiliriz. Diğer 3 yaralıdan biri zaten servise çıkarılmıştı. Yarın muhtemelen bir hastamız daha yoğun bakımdan servise çıkarılabilir. Genel durumları daha iyi, kötüye gidişleri yok ama 2 kişinin kritik durumu devam ediyor.” ifadesini kullandı.

İçerenköy Özel Bayındır Hastanesi'nde tedbir alındı
Sağlık çalışanlarının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerin kaydedildiği İçerenköy Özel Bayındır Hastanesi'nin durumuyla ilgili soru üzerine Koca, hadisenin görüntüleri ortaya çıkar çıkmaz tedbir aldıklarını, müfettişleri görevlendirdiklerini belirtti.

“Soruşturma tamamlandığında…”
Soruşturmanın disiplin kuruluna geçen hafta geldiğini aktaran Koca, “İlgili sağlık çalışanlarının meslekten men edilme durumları değerlendirildi. Karardan sonra hastanenin nasıl yeniden hizmete açılacağı da netleşmiş olacak. Bizim açımızdan her sağlık tesisinin en erken sürede hizmete dönmesi esastır. Soruşturma tamamlandığında hastanenin nasıl hizmete gireceği de belirlenmiş olacak.” diye konuştu.

“Hiçbir hastanemizi de kapatmıyoruz”
AA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen günlerde açılışı yapılan Etlik Şehir Hastanesindeki yoğunluğun ne durumda olduğu sorusuna Bakan Koca, şu yanıtı verdi:

“Etlik Şehir Hastanesine hem bu açıktan atamayla birlikte çok sayıda hekimin ataması yapıldı hem de Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurasında da eksik olan branşları tamamlamak üzere yeni hekimler yerleştirilmiş oldu. Her geçen gün bir planlama dahilinde hekim ve personel takviyesi yapılıyor. Şu an günlük poliklinik sayısı 8 binlere ulaştı. Yılbaşında 20 bini bulacağını tahmin ediyoruz. Ayrıca mevcut hiçbir hastanemizi de kapatmıyoruz. Var olan hastanelerimiz mevcut yerlerinde sağlık hizmeti vermeye devam edecekler. Bu söylediğim Sami Ulus için de geçerli, Dışkapı için de geçerli, Onkoloji için de geçerli.”
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