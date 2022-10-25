Ömer Çelik: Siyasi barbarlığa geçit vermeyiz

İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış töreni bugün gerçekleştirildi.Tuzla'da düzenlenen törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da katıldı.Burada konuşma yapan Yazıcı, "1998 yılında projenin birinci etabını başlatan, hizmet siyasetinin lideri Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Ardından sonra salondan tepki sesleri yükselmeye başladı.Yazıcı protestoculara, "Ben üç dönemdir belediye başkanıyım, 280 bin Tuzlalının belediye başkanına saygınız bu mu?" diye seslendi.Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde Tuzla için yaptıklarını sayan Şadi Yazıcı, "Bu protestonuzu kınıyorum." diyerek kürsüden indi.Salondan ayrıldığı sırada programa katılan bir grup, Yazıcı'nın peşinden giderek saldırı girişiminde bulundu.Bu sırada korumalar ve grup arasında itişmeler yaşanırken Yazıcı, makam aracına binerek uzaklaştı.Olayın ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak Yazıcı'ya destek verdi.Çelik şu ifadeleri kullandı:"Tuzla Belediye Başkanımız Şadi Yazıcı İstanbul’daki belediye hizmetleri hakkında görüşlerini söylediği ve Cumhurbaşkanımızın belediye başkanıyken yaptığı hizmetlerden bahsettiği için saldırıya uğradı. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Siyasi barbarlığa geçit vermeyiz."