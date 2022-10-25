Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ikiyüzlülüğü! Biri 'Yasağı ben kaldırttım' diğeri 'Çok bedel ödedim' dedi...

28 Şubat'ta başörtüsü yasağı kararını onaylayacağını ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, başörtüsü ile ilgili kısıtlamaların yaşandığı dönemde yanlışların karşısında durduğunu, bedeller ödediğini söyledi. AK Parti'nin çabasıyla başörtüsü serbestisi gelirken, 'Bir metrelik bez parçası' diyen Kılıçdaroğlu soluğu Anayasa Mahkemesi'nde aldığını unutarak, 'Başörtüsü sorununu ben çözdüm' demişti. Millet İttifakı'nın iki ortağının geçmişlerini unutarak yaptığı başörtüsü çıkışları dikkat çekti. Öte yandan Akşener, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü için kanun teklifi çıkışını da gereksiz bulduğunu sözlerine ekledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV'de katıldığı bir canlı yayında gündeme dair açıklamalar yaptı. Akşener'in, başörtüsü anayasası tartışmaları ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. Geçmişte direndiğini ve bedeller ödediğini ifade eden Akşener, ortağı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kanun teklifi çıkışını gereksiz bulduğunu da söyledi. Akşener'in, geçmişte başörtüsü yasağına karşı bedel ödediğini söylemesi akıllara, '28 Şubat kararlarını uygulayacağım.' sözlerini getirdi. Daha önce başörtüsü serbestisini kaldırmak için AYM'ye koşan Kılıçdaroğlu da başörtüsü sorununu kendisi çözdüğünü öne sürmüştü.



AKŞENER'DEN BAŞÖRTÜSÜ ANAYASASI POLEMİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA



Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü kanun teklifini Meclis'e sunacaklarını açıklaması ile başlayan süreçte Başkan Recep Tayyip Erdoğan el artırarak 'Anayasal güvence altına alalım' demişti. CHP, anayasa düzenlemesine karşı çıkacaklarını bildirirken, Erdoğan gerekirse referandumla millete gidilebileceğini de söyledi. Akşener yaşananları değerlendirdi, şu ifadeleri kullandı:



"YANLIŞIN KARŞISINDA DURDUM ÇOK BEDELLER ÖDEDİM"



Sayın Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü tutumuna söyleyecek bir sözüm yok. Sayın Kılıçdaroğlu bir helalleşme yolculuğuna çıktı. Orada da büyük saygım var. Zaman zaman bende kendimi bazı şeyleri hatırlatmakla görevli hissediyorum. Çünkü benim siyasi yolculuğum en başından beri o süreçlerle ilgili olarak yapılan her türlü eksik, gedik yanlışların karşısında durdum. Pek çok bedeller kendimize göre ödedik.



"KILIÇDAROĞLU'NUN ÇIKIŞI GEREKSİZ"



Başörtüsü çözülmüş bir konu. Yani bunun hukuki bir alt yapısının olması, olmaması meselesi değildi. Kapanmış yaraları yeniden açmak yerine, kanayan yaralara bakmak durumundayız. Ben saygı duyuyorum elbette sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tavrına ama bugün neyi tartışıyoruz? Anayasaya koyulmayı, başörtüsü içinden yeni bir kavgayı tartışıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun duruşunu biliyoruz zaten. Bence gerek yoktu.



AKŞENER 28 ŞUBAT KARARLARINI ONAYLAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ



Başörtüsü sorununun yaşandığı dönemde yaşananların karşısında durduğunu ve bedeller ödediğini ifade eden Meral Akşener'in o dönem 32.Gün programında Mehmet Ali Birand'a yaptığı açıklamalar hafızalara kazınmıştı. Akşener, o dönem kıyafet yasağını da içeren MGK kararlarını bizzat İçişleri Bakanı olarak uygulayacağının altını çizmişti.



Akşener'in açıklaması şöyleydi:



"Ben imza attım Milli Güvenlik Kurulu'nda. Orada katılanlardan biri olarak gönülden inanıyorum. Milli Güvenlik Kurulu kararlarını uygulayacağız. Kıyafet kuralı da uygulnacak, göreceksiniz."



BAŞÖRTÜSÜ SERBESTİSİNİ KALDIRMAK İSTEYEN KILIÇDAROĞLU DA BAŞÖRTÜSÜ SORUNUNU ÇÖZDÜĞÜNÜ İDDİA ETMİŞTİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de başörtüsü sorununun olduğunu ve buy sorunu rafa kaldırmak için başörtüsü için kanun teklifi vereceklerini duyurmuştu. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Kanuhn teklifi yetmez. Gel anayasada güvence altına alalım' sözleri ile yanıt vermişti. CHP, Erdoğan'ın bu çıkışı sonrası paniklerken, anayasa teklifini kabul etmediklerini bildirmişti. Erdoğan, anayasa teklifinin referandumla halka da sorulabileceğini belirterek topu bir kez daha CHP'ye atmıştı. CHP, bu teklifi de reddetmişti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu polemik sürerken çok tartışılacak bir açıklama daha yapmış, "Başörtüsü yasağını bu kardeşiniz kaldırttı" demişti. Kılıçdaroğlu, dönemin YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ı arayarak, bu yasağın kaldırılmasını istediğini söylediğini öne sürmüş, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü de kendine şahit göstermişti.



Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması sonrası başörtüsü serbestisini kaldırtmak için AYM'ye gittiği video viral olmuştu. AK Parti'nin başörtüsü serbestisi getirmesinin ardından Kılıçdaroğlu'nun da içinde bulunduğu CHP'li heyet AYM'ye başvurarak yasağın geri getirilmesini talep etmişti.