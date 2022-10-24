Maden işçilerinin yakınları için yeni düzenleme! Torba teklife eklendi

TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülen torba teklife maden işçilerinin yakınlarıyla ilgili yeni düzenlemeler eklendi.Teklifle birlikte, iş kazası sonucu hayatını kaybeden maden işçisinin genel sağlık sigortası primi dahil, primlere ilişkin her türlü borçları silinecek. Kazada hayatını kaybeden maden işçisinin anne babasına aylık bağlanacak. Bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak.Maden kazasında hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınlarına uygulanacak destek paketi de torba teklife dahil edildi.