Kuşadası'nda Yunanistan'ın ittiği 27 göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 27 göçmen kurtarıldı.Sahil Güvenlik ekipleri, önceki gün saat 23.56'da Kuşadası açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu ihbarı aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 27 göçmeni kurtardı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.