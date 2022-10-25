Kürsüde PKK sloganı atan avukat Aryen Turan hakkında suç duyurusu

İzmir Barosunun genel kurulunda kürsüye çıkan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği üyesi avukat Aryen Turan, TSK'ya kimyasal silah iftirasını sürdürdü, konuşmasını PKK sloganı atarak bitirdi.İzmir Barosundan bir grup avukat, Turan hakkında suç duyurusunda bulundu.Vatan Partisi Konak İlçe Başkanı Bülent Karagöz'ün de aralarında olduğu avukatlar, İzmir Adliyesi Fethi Sekin Anıtı önünde, "Avukatlar Mehmetçiğin yanında" pankartı açtı.Grup adına açıklama yapan Bülent Karagöz, İzmir Barosu kürsüsünde terör propagandası yapılamayacağını ve terör propagandası yapılmasına sessiz kalınamayacağını kaydetti.Genel kurulda gerekli tavrı koyduklarını kaydeden Karagöz, "Bugün burada hukukun gereğinin de yerine getirilmesini sağlamak için kahraman ordumuza iftira atanlar hakkında yasalar önünde hesap sorulması için suç duyurusunda bulunuyoruz. Kahraman Türk yargısının, PKK yandaşlarından kanunlarımız gereği gereken işlemleri yapacağına inancımız tamdır." dedi.Karagöz, konuya ilişkin eski Baro Başkanı Özkan Yücel ile genel kurulda divan kurulu başkanlığını yürüten Pulat Hüseyin Gago hakkında disiplin kovuşturması yapılması için şikayet dilekçesi vereceklerini de bildirdi.Konuşmanın ardından Karagöz ve beraberindeki avukatlar suç duyurusu dilekçesini savcılığa verdi.İzmir Barosunun 22 Ekim Cumartesi günü Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda yapılan Olağan Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan avukat Aryen Turan, PKK'nın, terörle mücadelede kimyasal silah kullanıldığı iddialarının araştırılmadığını ileri sürmüş ve konuşmasını Kürtçe sloganla tamamlamıştı. Turan'ın konuşması tepkilere neden olmuş ve genel kurula bir süreliğine ara verilmişti.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin dün resen soruşturma başlatmıştı.