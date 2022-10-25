  • USD: 18,58 - 18,62
  • EURO: 18,28 - 18,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kürsüde PKK sloganı atan avukat Aryen Turan hakkında suç duyurusu

İzmir Barosu genel kurulunda kürsüye çıkarak TSK'ya atılan kimyasal silah iftirasını devam ettiren ve PKK sloganı atan avukat Aryen Turan hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Ekleme: 25.10.2022 - 14:23 Güncelleme: 25.10.2022 - 14:23 / Editör: Ozge Selin
Kürsüde PKK sloganı atan avukat Aryen Turan hakkında suç duyurusu
İzmir Barosunun genel kurulunda kürsüye çıkan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği üyesi avukat Aryen Turan, TSK'ya kimyasal silah iftirasını sürdürdü, konuşmasını PKK sloganı atarak bitirdi.

İzmir Barosundan bir grup avukat, Turan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Vatan Partisi Konak İlçe Başkanı Bülent Karagöz'ün de aralarında olduğu avukatlar, İzmir Adliyesi Fethi Sekin Anıtı önünde, "Avukatlar Mehmetçiğin yanında" pankartı açtı.

Grup adına açıklama yapan Bülent Karagöz, İzmir Barosu kürsüsünde terör propagandası yapılamayacağını ve terör propagandası yapılmasına sessiz kalınamayacağını kaydetti.

Genel kurulda gerekli tavrı koyduklarını kaydeden Karagöz, "Bugün burada hukukun gereğinin de yerine getirilmesini sağlamak için kahraman ordumuza iftira atanlar hakkında yasalar önünde hesap sorulması için suç duyurusunda bulunuyoruz. Kahraman Türk yargısının, PKK yandaşlarından kanunlarımız gereği gereken işlemleri yapacağına inancımız tamdır." dedi.

Karagöz, konuya ilişkin eski Baro Başkanı Özkan Yücel ile genel kurulda divan kurulu başkanlığını yürüten Pulat Hüseyin Gago hakkında disiplin kovuşturması yapılması için şikayet dilekçesi vereceklerini de bildirdi.

Konuşmanın ardından Karagöz ve beraberindeki avukatlar suç duyurusu dilekçesini savcılığa verdi.

İzmir Barosunun 22 Ekim Cumartesi günü Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda yapılan Olağan Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan avukat Aryen Turan, PKK'nın, terörle mücadelede kimyasal silah kullanıldığı iddialarının araştırılmadığını ileri sürmüş ve konuşmasını Kürtçe sloganla tamamlamıştı. Turan'ın konuşması tepkilere neden olmuş ve genel kurula bir süreliğine ara verilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin dün resen soruşturma başlatmıştı.
Sosyal konutta tarihi gün! Dev projede ilk temel atılıyor
Bakan Dönmez: Türkiye uluslararası doğal gaz dağıtımında merkez olacak
Batı’da sansür ikiyüzlülüğü! Düşünce özgürlüğü iddiası yerle bir oldu
CHP'li grup Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya saldırdı! Başkan Erdoğan'a teşekkür edince ortalık karıştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan hastane randevu sistemi açıklaması
Yunan Büyükelçi'den itiraf gibi sözler: Türkiye'ye resmen yalvardık, dilenci gibiyiz
Bekir Bozdağ: Anayasa teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Bakan Akar kimyasal silah iftirasına ateş püskürdü: Bu bir iddia değil alçaklıktır...
FETO'nun 9 numarası hızlı patladı! Hakkımda dava yok diyen Hakan Şükür...
Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ikiyüzlülüğü! Biri 'Yasağı ben kaldırttım' diğeri 'Çok bedel ödedim' dedi...
Devlet Bahçeli'den MHP Grup toplantısında önemli açıklamalar!
Kiev'e giden Yunan Bakan Dendias korktu: 'Türkiye'nin bize neler yapabileceğini gördüm'
Zelenskiy'den 'sabırlı olun' çağrısı: Ukrayna topraklarını adım adım özgürleştiriyoruz
Meral Akşener TOGG'un açılış törenine katılmayacak
ABD’nin PKK’ya desteği bir kez daha deşifre oldu: Yakalanan terörist tek tek anlattı
Vedat Bilgin: Sözleşmeliye kadro kapsamı belli oldu
Bakan Nebati: Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri yasal
Halk TV'de dikkat çeken 'köstebek' itirafı: Kılıçdaroğlu'na istihbarat taşınıyor
Cemevlerinin elektrik ve su faturalarının devlet tarafından ödenmesini de içeren torba teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi
Maden işçilerinin yakınları için yeni düzenleme! Torba teklife eklendi
Meteoroloji yeni raporu yayımladı: Kar ve sağanak uyarısı!

Meteoroloji yeni raporu yayımladı: Kar ve sağanak uyarısı!

Ehliyet değiştirme ücretleri açıklandı

Ehliyet değiştirme ücretleri açıklandı

Milyonlarca kişi indirmiş: Virüslü uygulamaları kullanıyorsanız hemen silin

Milyonlarca kişi indirmiş: Virüslü uygulamaları kullanıyorsanız hemen silin

Türk lirasını klozete atmıştı! Sosyal medya fenomeni hakkında flaş gelişme

Türk lirasını klozete atmıştı! Sosyal medya fenomeni hakkında flaş gelişme

Muafiyet yoksa telefon gümrükte kalacak: Son gün 1 Kasım

Muafiyet yoksa telefon gümrükte kalacak: Son gün 1 Kasım

İstanbul'da bu ilçelerde yaşayanlar dikkat: Kesinti 10 saati bulacak

İstanbul'da bu ilçelerde yaşayanlar dikkat: Kesinti 10 saati bulacak