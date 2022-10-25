Kiev'e giden Yunan Bakan Dendias korktu: 'Türkiye'nin bize neler yapabileceğini gördüm'

Yunan Bakan, 'Bombalanan Kiev, neyle karşı karşıya olduğumuzu açıklamak için ideal bir yer' dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, geçen hafta Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etti.Dendias, kamikaze drone saldırıları sonucu ağır hasarların meydana geldiği noktada inceleme yaptı. Ziyaretini Kathimerini gazetesine değerlendiren Dendias, bir kez daha Türkiye'yi suçlamaya çalıştı.Dendias, 'Türk tarafı, tamamen Rus yöntemlerini benimsemiş durumda.' iddiasını ortaya attı.Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan ihtilafa işaret eden Dendias, Ankara'nın kendilerine 'Ukrayna olmak istemiyorsanız dikkatli olun' şeklinde mesaj gönderdiğini savundu.Yunan Bakan, söz konusu değerlendirmesinde, şu görüşlerini ileri sürdü.'Bombalanan Kiev, bir bakıma, biz Yunanlıların neyle karşı karşıya olduğunu dünya toplumuna açıklamak için ideal bir yer.Hem mevkidaşımla (Dmitro Kuleba) hem de Başkan Zelensky ile olan temaslarımda, ortak zorlukların daha da farkına vardım. İki ülkenin doğusunda büyük ve agresif komşular var.