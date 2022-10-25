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Kabaktepe'den İmamoğlu'na üslup tepkisi: Orada 'lan' diye nasıl konuşursunuz

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, katıldığı bir programda İBB ekiplerinin Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya saldırısını değerlendirdi. Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üslubunu eleştiren Kabaktepe, "Orada 'lan' diye konuşuyor. İBB, sahte sorularla gerçekleri örtüyor. Buradan hangi akılla çıkıp, 'şunu çaldınız' şeklinde bir konuşmayı nasıl yaparsınız" dedi.

Kabaktepe'den İmamoğlu'na üslup tepkisi: Orada 'lan' diye nasıl konuşursunuz
Ekleme: 25.10.2022 - 23:09 Güncelleme: 25.10.2022 - 23:19 / Editör: Ozge Selin
Kabaktepe'den İmamoğlu'na üslup tepkisi: Orada 'lan' diye nasıl konuşursunuz
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın, İBB'nin Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin 3. Kademe açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmesi alandaki İBB ekipleri tarafından protesto edilmişti.

Başkan Yazıcı'ya karşı sergilenen bu tutumu Haber Global'de yayınlanan bir programda değerlendiren Osman Nuri Kabaktepe, 'Hep beraber kınamamız gereken kara bir leke. Şadi Bey'in konuşmalarını dinleyebilir herkes. Tesis çalışmasında emeği geçen bütün başkanlara teşekkür ediyor. Birinci fazı yapan Cumhurbaşkanına teşekkür ediyor, ikinci fazı yapan Kadir Bey'e teşekkür ediyor. Üçüncü fazı yapan belediye başkanına da teşekkür ediyor. Adını kullanmadı da, sayın başkan dedi, ne fark eder.' diye konuştu.

Yapılan eylemi, 'Orada Şadi Bey'e yapılan vandallığın, şiddetin nedeni, sayın başkan dedi adımı demedi diyorsa zaten niyetinizin kötü demektir' sözleriyle eleştiren Kabaktepe, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 16 milyonun değil sadece onu destekleyenlerin başkanı olduğunu söyledi.

Kabaktepe, 'Bu ıslıklanacak bir şey değildir, yuhalanacak bir şey değildir. Biz bir araya geldiğimiz zaman konuşabilmeyi, birbirimizi dinleyebilmeyi ve demokrasinin bize öğrettiği temel yaklaşımları becerebilmemiz lazım. Eğer bunu beceremiyorsanız, kapasite olarak orayı zedeliyorsunuz demektir. Herkesin 16 milyonun başkanı değil sadece sizi destekleyenin başkanısınız demektir' diye konuştu.

Kabaktepe, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üslubunu da eleştirdi. 'Orada bir de 'lan' diye konuşuyor. Ekrem Bey, yanlış olduğunu bilmiyorsa onunla konuşmaya gerek yok. AK Parti, hakikatin peşinden ayrılmaz. İBB, sahte sorularla gerçekleri örtüyor. Buradan hangi akılla çıkıp, 'şunu çaldınız' şeklinde bir konuşmayı nasıl yaparsınız? Kim kimin parasını çalmış? Para çalınması şudur, yatırıma ayırdığınız bütçe reklama ayırdığınızdan az olursa, İstanbullunun parasını siz çalmış olursunuz' ifadelerini kullandı.
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