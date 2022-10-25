Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ekonomi diplomasisi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 6. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı kapsamında Riyad'ta mevkidaşı Al-Jadaan ve Al Qasabi ile bir araya geldiklerini bildirdi.Bakan Nebati, Al-Jadaan ile yaptıkları görüşmeye ilişkin, 'Bölgemizin istikrarı açısından önemli olan ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere G-20 gündemi ile ekonomik ve finansal iş birliğimizi güçlendirecek adımları ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik.' ifadesini kullandı.Nebati, Al Qasabi ile gerçekleştirdikleri görüşmede ise karşılıklı değerlendirmelerde bulunarak son dönemde ivmelenen ticareti daha dengeli ve sürdürülebilir kılabilmek için atılacak adımları kapsamlı bir şekilde istişare ettiklerini kaydetti.Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:6. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı vesilesiyle bulunduğumuz Riyad'ta, Public Investment Fund Yöneticisi Sayın Khalid Al Smadi ve MADR CFO'su Sayın Samir Derbas ile bir araya geldik.Akabinde, S&P Global Başkan Yardımcısı Sayın Daniel Yergin, S&P Global Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Satış Direktörü Sayın Geoffrey Warr ve Singapur'un Riyad Büyükelçisi Sayın Chowming Wong ile temaslarımızı sürdürdük.'YATIRIMCILARIN TÜRKİYE'YE İLGİSİ ARTIYOR'Son olarak, Saudi Global Ports Co. CEO'su Sayın Edward Tah, PSA Group CEO'su Sayın Tan Chong Meng, SAPTCO CEO'su Sayın Khalid Alhogail ve Al Muhaidib Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Sulaiman Al Muhaidib ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik.Gerçekleştirdiğimiz tüm görüşmelerde, Türkiye ekonomisinin son dönemde kaydettiği olumlu gelişmeler ile Türkiye Ekonomi Modeli hakkında görüş alışverişinde bulunarak ülkemizin güçlü yatırım potansiyelini aktardık.Yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisinin artarak devam ettiğini görmek bizi memnun etti.