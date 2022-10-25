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Göbeklitepe'de tarihin akışını değiştirecek yeni keşif...

Göbeklitepe Kazı Heyeti Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmi Karul, Şanlıurfa'da UNESCO Kültür Mirası Listesi'ndeki Tarihin sıfır noktası olarak adlandırılan Göbeklitepe'de günlük kullanıma işaret eden öğütme taşları bulunduğunu belirtti.

Ekleme: 25.10.2022 - 19:36 Güncelleme: 25.10.2022 - 19:47 / Editör: Ozge Selin
Göbeklitepe'de tarihin akışını değiştirecek yeni keşif...
Göbeklitepe'de bu yılki kazılarda günlük kullanıma işaret eden öğütme taşları bulundu.

Prof. Dr. Necmi Karul, Şanlıurfa'da UNESCO Kültür Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de günlük kullanıma işaret eden öğütme taşları bulunduğunu açıkladı.

Göbeklitepe'de tarihin akışını değiştirecek yeni keşif...

Arkeolojik kazılarda elde edilen bilgilerin çalışmalar yapıldıkça, veri analizine gidildikçe değiştiğini kaydeden Karul, Göbeklitepe'ye ilişkin genel kabul gören bazı konuların geçerliliğini koruduğunu, bazılarının çok doğruyu yansıtmadığını gördüklerini ve başka olasılıkları da düşünmeye başladıklarını belirtti.

Göbeklitepe'de tarihin akışını değiştirecek yeni keşif...

Karul, şu ifadeleri kullandı: 'Bunlardan öne çıkan konulardan bir tanesi her ne kadar Göbeklitepe'de sadece kimilerine göre tapınak olarak adlandırılan kamusal yapıların olduğu önerilse de konut tarzında, barınak tarzında mekanların olduğu biliniyordu.

Göbeklitepe'de tarihin akışını değiştirecek yeni keşif...

Bunların daha fazlasına ulaşıldı. Dolayısıyla artık 'Buranın bir toplanma merkezi mi, yoksa insanların aynı zamanda yaşadıkları bir yerleşme mi' sorusu daha fazla tartışılır hale geldi.

Göbeklitepe ile birlikte benzeri çağdaş yerlerden biri olan Karahan Tepe veyahut da bölgedeki diğer taş tepeler kapsamındaki kazılarda da yine konutlarla karşılaşmış olmamız bu yerlerin içlerinde kamusal yapıları barındıran yerleşmeler olma olasılığı daha da arttırdı.'

Göbeklitepe'de tarihin akışını değiştirecek yeni keşif...

Göbeklitepe'de özellikle ikinci evreye tarihlenen dörtgen planlı yapıların olduğu yerde çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Karul, 'Bu yılki çalışmalarda bu mekanların içerisinde çok sayıda günlük kullanıma işaret eden öğütme taşları, el taşları gibi buluntularla karşılaştık.

Analizleri bize bu faaliyetlerin neler olduğu hakkında fikir verecek. Bunları da bu önümüzdeki kış döneminde yapmayı planlıyoruz' diye konuştu.

Göbeklitepe'de tarihin akışını değiştirecek yeni keşif...

'YENİ BİR TOPLUMUN İNŞASIYLA YÜZ YÜZEYİZ'

Karul, bu dönemin yerleşikliğin başlangıç aşaması olduğuna ve insanların ilk kez daha büyük kalabalıklar halinde bir arada yaşamaya başladığına dikkati çekerek, bunun da yeni bir toplum düzenini, yeni ilişkileri ve iş bölümünü de beraberinde getirdiğini vurguladı.

Gelişmiş bir iş gücü organizasyonu bulunduğuna işaret eden Karul, kamusal yapıların bunun en iyi göstergeleri arasında yer aldığını, bu yapılardaki figürlerin, oluşturdukları sahnelerin komünal, uzak bir geçmişe dayanan hafızanın ürünleri olduğunu ifade etti.

Göbeklitepe'de tarihin akışını değiştirecek yeni keşif...

Karul, 'Tüm bunları bir araya getirdiğimizde öncesinde hiç karşılaşmadığımız yeni bir toplumun inşasıyla yüz yüzeyiz. Bunu anlamanın da çok kısa sürmeyeceği aşikar, birçok yerden gelen verinin bir araya getirilmesiyle mümkün. Taş Tepeler Projesi de bunun için oldukça iyi bir fırsat.' dedi.

Dünya Neolotik Kongresi'nin önümüzdeki yıl Şanlıurfa'da düzenleneceğini bildiren Karul, 'Bu kongreyle buradaki arkeolojik bilgi hem meslektaşlarla paylaşılma fırsatı bulacak hem de neolotik çağ uzmanlarından dünyada farklı neolotikler olduğunu öğrenmemize vesile olacak.' ifadelerinin kullandı.
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