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FETO'nun 9 numarası hızlı patladı! Hakkımda dava yok diyen Hakan Şükür...

Firar ettiği ABD’de kara propaganda faaliyetlerine sosyal medyadan devam eden Fetullahçı Terör Örgütü üyesi Hakan Şükür’ün, “Hakkımda Türkiye’de açılmış herhangi bir ceza davası veya verilmiş bir hüküm yok” iddiası asılsız çıktı. Şükür hakkında 3 ayrı suçtan tutuklamaya yönelik yakalama kararı olduğu öğrenildi.

Ekleme: 25.10.2022 - 11:31 Güncelleme: 25.10.2022 - 11:31 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'den ABD'ye kaçan Fetullahçı Terör Örgütü üyesi Hakan Şükür geçtiğimiz günlerde twitter adresinden hakkında açılmış herhangi bir ceza davası veya verilmiş bir hüküm olmadığını iddia etti. Şükür'ün bu söyleminin gerçeği yansıtmadığı zira Şükür hakkında İstanbul Adliyesi'ndeki 3 ayrı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı.

Sosyal medya üzerinden her fırsatta Türkiye aleyhine kara propaganda eylemlerine hız kesmeden devam eden Şükür hakkındaki bu kararların 3'ü de ayrı ayrı suçlamalar olduğu öğrenildi.

İLK KARAR 2018'DE

Şükür'e yönelik ilk hakimlik kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçu kapsamında İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 20 Mart 2018 tarihinde verildi. Şükür'e yönelik ikinci tutuklamaya yönelik yakalama kararı ise İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet etme" suçundan 16 Kasım 2018 tarihinde çıkarıldı.

3 AYRI SUÇLAMA 3 AYRI TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI

Firari Şükür hakkındaki üçüncü ve son karar ise İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği'nce "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan 30 Mayıs 2019 tarihinde verildi. 3 ayrı suçtan ve farklı tarihlerdeki tutuklamaya yönelik yakalama kararlarında Şükür hakkında, kırmızı bülten çıkarılması sonucu yakalanması veya ülkeye iadesi halinde İstanbul Başsavcılığı'nda hazır edilmesi talep ediliyor.
FETO'nun 9 numarası hızlı patladı! Hakkımda dava yok diyen Hakan Şükür...
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