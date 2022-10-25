FETÖ’cülerle irtibatı ortaya çıkan Kılıçdaroğlu’nun avukatından küstah savunma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15 Eylül 2017'de gözaltına alınan, 28 Eylül 2017'de adli kontrol kararıyla serbest bırakılan ve dosyası yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik hakkında, 'Terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım', 'Zincirleme şekilde hakaret', 'Kamu görevlisine alenen hakaret' ve 'Silahlı terör örgütü propagandası' suçlarından 40 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede Çelik'in kullandığı 'İddianamede, Çelik'in kullandığı belirtilen 'celalcelik2' adlı sosyal medya hesabından Mart 2014'te, o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren, FETÖ üyelerinin kullandığı terimleri kullanarak paylaşım yaptığı kaydedildi. FETÖ'ye ait bazı kanalların kapatılmasının ardından 2015'te Digitürk üyeliğini iptal ettirdiği belirtilen Çelik'in FETÖ'nün kontrolüne geçmesi nedeniyle KHK ile kapatılan YARSAV'a da 2014'te 17 bin lira bağış yaptığı aktarıldı.İddianamede FETÖ üyeliğinden haklarında soruşturma yürütülen çok sayıda kişiyle irtibatı olduğu ifade edilen Çelik'in MİT tırları durdurulmadan, 19 Ekim 2013'te Twitter'dan, örgütün amacı doğrultusunda ve 'MİT'in terör örgütlerine silah gönderdiği' algısını oluşturacak şekilde paylaşımda bulunduğu ve 'FETÖ'nün propagandası yapma' suçunu işlediği kaydedildi.'YARSAV'A BAĞIŞ YAPMAKTAN UTANMIYORUM'Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Çelik, uzun yıllar hakimliği yaptığını, YARSAV'ın kurucularından olduğunu dile getirerek, "Bir süre sonra Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını üstlendim. O dönem bazılarının 'muhterem' dedikleri adama ben 'FETO' diyordum. Silivri'de Ergenekon, Oda TV duruşmalarını takip ediyordum. O dönemki YARSAV'a bağış yaptım, yapmaktan da utanmıyorum, tekrar yaparım" dedi.'GENEL BAŞKANIMIZIN TALİMATIYLA ÇIKTIM'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunulduğu iddia edilen sosyal medya hesabının kendine ait olmadığını öne sürerek 17-25 Aralık sürecindeki tapelerin doğru olduğunu ifade ettiğini, ifade etmeye de devam edeceğini söyledi. Digitürk üyeliğinin iptaline ilişkin Çelik, "O dönem 17-25 Aralık soruşturmalarını yayınlayan bu kanalların mahkeme kararı olmadan platformdan çıkartılmasını hukuksuz bulduk. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da partililere platformdan çıkılması yönünde talimat vermiştir. Ben genel başkanın avukatıyım, tabii ki çıkacaktım" ifadelerini kullandı.