Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen T.T. ve O.Y. yakalandı.Gözaltına alınan şüphelilerin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan dosyasının olduğu belirlendi.