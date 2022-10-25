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CHP'li grup Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya saldırdı! Başkan Erdoğan'a teşekkür edince ortalık karıştı

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İBB'nin Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin 3. Kademe açılış töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmesinin ardından alandaki CHP'liler tarafından protesto edildi. Yazıcı, 'Bu tepkinizi kınıyorum' diyerek alandan ayrılırken CHP'liler tarafından saldırıya uğradı.

CHP'li grup Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya saldırdı! Başkan Erdoğan'a teşekkür edince ortalık karıştı
Ekleme: 25.10.2022 - 13:58 Güncelleme: 25.10.2022 - 14:29 / Editör: Ozge Selin
CHP'li grup Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya saldırdı! Başkan Erdoğan'a teşekkür edince ortalık karıştı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış törenine katıldı. Yazıcı, burada bir konuşma gerçekleştirdi, konuşması sırasında Tuzla'ya yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Yazıcı'nın Başkan Erdoğan'a teşekkür etmesini hazmedemeyen CHP'liler protesto etmeye başladı. Yazıcı, 'Tepkinizi kınıyorum.' diyerek kürsüden indi. Yazıcı, alandan uzaklaşırken bir grup tarafından saldırıya uğradı. Yazıcı alandan güçlükle uzaklaştı.

İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı katıldı.

Yazıcı konuşmasında geçmiş döneme atıfta bulunarak Kadir Topbaş'a teşekkür etti.

Yazıcı, '1998 yılında projenin birinci etabını başlatan, hizmet siyasetinin lideri Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye de teşekkür ediyorum' dedikten sonra salondan tepki sesleri yükseldi. İmamoğlu ayağa kalkarak salondakilere sakin olmaları konusunda uyarıda bulundu. Ancak alkışlı ve yuhalamalı tepki devam etti.

'SAYGINIZ BU MU?'

Yazıcı protestoculara, 'Ben üç dönemdir belediye başkanıyım, 280 bin Tuzlalının belediye başkanına saygınız bu mu' diye seslendi. Şadi Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde Tuzla için yaptıklarını sayarak 'Bu protestonuzu kınıyorum' ifadesini kullandı.

SALDIRIYA UĞRADI

Kürsüden inerek salondan ayrıldığı sırada programa katılan bir grup peşinden ilerledi. Korumalar ve grup arasında itişmeler yaşandı. Kısa süreli arbedenin yaşandığı protestolar sonrası Yazıcı makam aracına binerek uzaklaştı.
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