Biden bu sefer de Beyaz Saray’ın yolunu şaşırdı: Korumaları 'bu taraftan' diyerek uyardı

Basın önünde yaptığı tuhaf hareketler, yaptığı açıklama ve gafların yanı sıra yolunu bulamaması gibi bir sürü videosuyla sıkça gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden bunlara bir yenisini daha ekledi.Başkanlık ofisi olarak bilinen Oval Ofis'in de içinde bulunduğu Beyaz Saray'ın yolunu şaşıran Biden'a bu sefer çevredekiler yardım etti.Beyaz Saray baş bahçıvanı Dale Haney'in, Beyaz Saray'daki bahçıvanlığının 50. yılını kutlamak için bahçeye karaağaç diken Biden, “Beyaz Saray'da en çok sevilen ve saygı duyulan kişilerden biri olduğunu” söyledi.BIDEN'IN PEŞİNDEN KOŞTUFidan dikimi töreninden sonra Joe Biden, Başkanlık ofisine dönmek üzere Beyaz Saray'a gidecekti ancak yolunu şaşırdı. First Lady Jill Biden yaşanan durumu düzeltmek için ‘Bay Haney' diye seslendi.'BU TARAFTAN'Bahçıvan apar topar Biden'ın peşinden gitti. Başkanın özel korumaları olaya el attı, “Bu taraftan” diyerek yolu gösterdi.BOZUNTUYA VERMEMEYE ÇALIŞTI: ORDAN GİTMEK İSTİYORSAM?Joe Biden, şaşkınlığını üzerinden atınca işi şakaya vurdu “Ya öteki taraftan gitmek istiyorsam?” diyen Biden'a korumaları 'Tabii ki, istediğinizi yapmakta özgürsünüz” cevabı ile karşılık verdi.