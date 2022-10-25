Bakan Soylu ve Vali Yerlikaya'dan şehit polisin ailesine ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Silivri'deki operasyonda şehit olan Komiser Yardımcısı Alim Nar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İstanbul'un Silivri ilçesinde cinayet şüphelisinin bulunduğu villaya yapılan operasyonda polise silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan komiser yardımcısı şehit oldu.Şehit polisin ailesine taziye ziyaretinde bulunan Bakan Soylu ve Vali Yerlikaya, acılı aileye destek oldu.Vali Yerlikaya ziyaret anlarına ilişkin kareleri paylaşarak, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile birlikte Komiser Yardımcımız Alim Nar'ın kıymetli ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Rabbim şehidimizin makamını âli kılsın. Acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.