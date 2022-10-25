Bakan Akar kimyasal silah iftirasına ateş püskürdü: Bu bir iddia değil alçaklıktır...

Bakan Akar: "Bu bir iddia değil, son derece alçakça bir iftira. TSK envanterinde kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Mehmetçik, operasyonlarında; sivillere, masum insanlara, tarihi, dini ve kültürel yapılara, çevreye zarar gelmemesi için diğer hiçbir ülke ordusunun göstermediği duyarlılığa sahip.