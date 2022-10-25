Ankara’daki temel atma töreni öncesi vatandaşlar cumhurbaşkanına karanfil yağdırdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel atma törenine giderken yol güzergahı vatandaşlar tarafından sevgi gösterisiyle karşılandıHalk, Erdoğan'ın makam aracını attıkları karanfillerle kapladılar.O anların kareleri görsel şölen oluşturdu.Ardından tören alanına geçen Erdoğan vatandaşları hitap etti. Fırsatçı ev sahiplerinin kiracılarına zulmettiğini belirten Erdoğan, 'Yüksek kira fiyatlarına vatandaşlarımızı ezdirmemek için Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlattık' dedi.Kampanyaya başvuru sayısının 8 milyona yaklaştığını duyuran Erdoğan, 'Bu rakam ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. İki yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 2028'e kadar 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz' ifadelerini kullandı.