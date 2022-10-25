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Beyaz Gazete
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Ankara’daki temel atma töreni öncesi vatandaşlar cumhurbaşkanına karanfil yağdırdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincan'da İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni'ne katıldı. Sincan'daki tören alanına giderken Erdoğan'a yol güzergahı boyunca sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar, cumhurbaşkanının makam aracını attıkları karanfillerle kapladılar.

Ankara’daki temel atma töreni öncesi vatandaşlar cumhurbaşkanına karanfil yağdırdılar
Ekleme: 25.10.2022 - 18:19 Güncelleme: 25.10.2022 - 18:42 / Editör: Ozge Selin
Ankara’daki temel atma töreni öncesi vatandaşlar cumhurbaşkanına karanfil yağdırdılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel atma törenine giderken yol güzergahı vatandaşlar tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı

Halk, Erdoğan'ın makam aracını attıkları karanfillerle kapladılar.

Ankara’daki temel atma töreni öncesi vatandaşlar cumhurbaşkanına karanfil yağdırdılar

O anların kareleri görsel şölen oluşturdu.

Ankara’daki temel atma töreni öncesi vatandaşlar cumhurbaşkanına karanfil yağdırdılar

Ardından tören alanına geçen Erdoğan vatandaşları hitap etti. Fırsatçı ev sahiplerinin kiracılarına zulmettiğini belirten Erdoğan, 'Yüksek kira fiyatlarına vatandaşlarımızı ezdirmemek için Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlattık' dedi.

Ankara’daki temel atma töreni öncesi vatandaşlar cumhurbaşkanına karanfil yağdırdılar

Kampanyaya başvuru sayısının 8 milyona yaklaştığını duyuran Erdoğan, 'Bu rakam ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. İki yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 2028'e kadar 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz' ifadelerini kullandı.
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Ankara’daki temel atma töreni öncesi vatandaşlar cumhurbaşkanına karanfil yağdırdılar
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