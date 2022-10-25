ABD’nin PKK’ya desteği bir kez daha deşifre oldu: Yakalanan terörist tek tek anlattı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alınan 'Kendal-Numan Amed' kod adlı PKK'lı terörist Serhat Ö., ABD'nin PKK'ya sağladığı silah ve mühimmat desteğini anlattı.ABD'NİN PKK'YA VERDİĞİ DESTEK BİR KEZ DAHA DEŞİFRE OLDUPKK'nın sözde 'KCK-Maliye' birimine bağlı olan Doğu Gümrükler Cephesi'nde Irak-İran Sınırı'nda bulunan Pencevin Bölgesi'nde sözde 'tim komutanı' ve 'cephanelik' biriminde faaliyetler yürüttüğü saptanan Serhat Ö. ifadesinde; Suriye başta olmak üzere kırsal alanlarda ABD askerlerinin havan, roket, silah, bomba ve mühimmatları kendilerine teslim ettiğini belirtti. Tutuklanan teröristin ifadesiyle birlikte ABD'nin PKK'ya verdiği destek bir kez daha deşifre edildi.Terör örgütünün faaliyetlerini sürdürmek için İran'dan Y.G. adına düzenlenmiş sahte kimlik ve sahte pasaportla geldiği İstanbul Havalimanı'nda operasyonla yakalanarak gözaltına alınan Serhat Ö, ABD'nin PKK'ya sağladığı havan, obüs, roket, ağır makineli silahlar, el bombaları, patlayıcı A4 ve C4 maddeleri ile fünyeler gibi birçok silah ve mühimmatı kamyonlarla teslim aldıklarını söyledi.2015'te silahlı olarak faaliyet yürütmek üzere Almanya'dan örgütün kırsal alanına katılan ve ABD asklerlerinden alınan silah ve mühimmatlardan sorumlu teröristin; tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi olan ve örgütün sözde 'eğitim komitesi üyesi' Nurettin Demirtaş'tan eğitim aldığı da belirlenmişti.SÖZDE AKADEMİDE SÖZDE EĞİTİM VERMİŞTerör örgütü PKK'nın sözde 'yürütme konseyi' üyesi terörist Duran Kalkan tarafından özel olarak PKK'nın Suriye kolu olan PYD-YPG'nin içerisinde görevlendirildiği ifade edilen Serhat Ö.'nün yakalamasıyla birlikte Selahattin Demirtaş'ın 'Şiyar' kod adlı terörist ağabeyi Nurettin Demirtaş'ın örgüt içindeki faaliyetleri de bir kez daha gözler önüne serildi.TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİNurettin Demirtaş'ın 'Mazlum Doğan' adı verilmiş sözde akademide terör örgütü üyelerine 'demokratik modernite dersleri' adı altında eğitim verdiği saptandı.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serhat Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.