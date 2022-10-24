Türk lirasını klozete atmıştı! Sosyal medya fenomeni hakkında flaş gelişme
100 liralık banknotu çöpe atan ve görüntüyü sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra büyük tepki toplayan sosyal medya fenomeni gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, 100 liralık banknotu klozete atan ve görüntüyü sosyal medya hesabında paylaşan M.C.R.'nin kimliğini tespit etti.
Türk Lirası'na hakaret ettiği tespit edilen ve büyük tepki toplayan M.C.R isimli kişi, Türk Ceza Kanunu'nun 300. Maddesi olan 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak' suçundan gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.