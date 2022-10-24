Türk lirasını klozete atmıştı! Sosyal medya fenomeni hakkında flaş gelişme

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, 100 liralık banknotu klozete atan ve görüntüyü sosyal medya hesabında paylaşan M.C.R.'nin kimliğini tespit etti.Türk Lirası'na hakaret ettiği tespit edilen ve büyük tepki toplayan M.C.R isimli kişi, Türk Ceza Kanunu'nun 300. Maddesi olan 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak' suçundan gözaltına alındı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.