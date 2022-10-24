Suriye'den Şanlıurfa’ya geçmeye çalışan bir terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat geldi. İsihbaret üzerine sınır hattındaki güvenlik önlemler artırıldı. Yapılan operasyon sonucunda PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen bir teröristi sınır hattında Şanlıurfa'ya geçmeye çalışırken yakalandı. Yakalanan terörist sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Jandarma komutanlığına götürüldü.