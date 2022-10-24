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Safran Hasadı Festivali 2. günü de dolu dolu geçti! Ödüller sahiplerini buldu...

Safranbolu’da 6. Safran Festivali etkinliklerinin ikinci gününde safran hasadı yapıldı. Vatandaşlar safran hasadına akın ederken, safranlı yiyecekler ikram edildi. Festival kapsamında düzenlenen ‘Safranlı Yemek Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.

Ekleme: 24.10.2022 - 13:10 Güncelleme: 24.10.2022 - 13:10 / Editör: Ozge Selin
Safran Hasadı Festivali 2. günü de dolu dolu geçti! Ödüller sahiplerini buldu...
Safranbolu Kaymakamlığı, Safranbolu Belediyesi ile Kültür ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 6’ıncısı düzenlenen Safran Hasadı Festivali’nin 2'nci gününde Yukarı Çiftlik köyünde İsmail Yılmaz’ın 27 dönüm arazisinde safran hasadı yapıldı.

Programa Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Safranbolu Kaymakamı, Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar, Kamu Kurumlarının Yöneticileri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Yılmaz Dizdar: "Önümüzdeki yıllarda çok daha geniş kapsamlı ve safranın daha çok insan tarafından yetiştirilmesini, bitkilere göre daha karlı bir duruma getirilmesini sağlama aşamasındayız."

"NİYETİMİZ SAFRAN ÜRETİM KÖYÜ YAPMAK"

2015 yılından beri Yukarı Çiftlik köyünde safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz ise yaptığı konuşmada şu konulara değindi:" Niyetimiz köyümüzü safran üretim alanı yapmak. Panel yapıldığında orada drone ile çekilmiş çeşitli fotoğraflar gördük. Yüzlerce dönüm alanda safran vardı. Bu köyde bunu göreceğiz"

"SAFRAN KONUSUNDA HIZLA YÜRÜMEMİZ LAZIM"

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise yaptığı konuşmada, "Aslında çok daha geniş içerikli bir program hazırlamıştık ama Amasra'da meydana gelen maden faciası sebebi ile etkinliklerimizin büyük bölümünü iptal ettik. Safranın daha değerinin onda birini bile anlamamışız ve de ona hakettiği değeri verecek çalışmaları daha yapmamışız. Emekliyoruz yani. Çünkü safranın birçok kullanıldığı alan var ama en çok da bizim ekmek yediğimiz turizm sektörüne faydası var. Dün yürüyüşte katılım çok azdı. Bugün de turizmden ekmek yiyen arkadaşlarımızın katılım sağlamadığını görüyoruz. Önce bizim sahil çıkmamız lazım" dedi.

"DEVLETİMİZİN ELİ İLE SAFRAN YEŞERTİLDİ"

Açılışta son olarak Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı konuştu.

Yazıcı," Topraktan çok güzel bir bitki yeşeriyor. Bu değerli bitkinin adı bu güzel şehre adını veren safran... Kadim insanımızın ellerinde devletimizin, yerel yönetimlerin ve STK'ların sayesinde bu güzel günlere getirildi" diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar safran hasadı yaparken misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Etkinlikte Safranbolu Belediyesi tarafından üretimine devam edilen ve Coğrafi işaret alan Safranbolu Kırtırı’nada büyük ilgi olduğu gözlerden kaçmadı.

Safran hasadı Festivali kapsamında düzenlenen ‘Safranlı Yemek Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.

Yarışma öncesi kısa bir konuşma yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “ Safranın Safranbolu için olan önemi yetiştiriciliğin daha çok arttırılması gerektiğine dikkat çekerken, yarışmacılara da başarılar diledi.

Safranbolu Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen yarışmada, "Güz Şöleni" ile Emine Yanık birinci, "Safran İle Lezzetlendirilmiş Maniye Dolması" ile Meltem Üstün ikinci, "Safranlı Özbek Pilavı" ile Sema Akın üçüncü oldu.

Tatlılar kategorisinde ise "Zergun Tatlısı" ile Eren Oflar birinci, "Safranlı Armut" ile Melda Nur Küçükaslan İkinci, "İncir Tatlısı" ile Fatma Küçük üçüncülüğü aldı. Yarışmada "Ekşi Mayalı Safranlı Ekmek" ile Emine Akın'a ise jüri özel ödülü Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar tarafından verildi.
Safran Hasadı Festivali 23 Ekim 2022 Pazar günü Beştepeler Mevkiinde düzenlenecek olan ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Şehri’ gezisi ile son bulacak.
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