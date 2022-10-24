Milyonlarca kişi indirmiş: Virüslü uygulamaları kullanıyorsanız hemen silin

McAfee'deki güvenlik araştırmacıları, Android'in resmi uygulama mağazası Google Play'e gizlice girmeyi başaran 16 uygulamada reklam virüsü tespit etti. Yakın zamanda McAfee mobil araştırma ekibi tarafından tespit edilen Clicker kötü amaçlı yazılımını içeren toplamda 16 uygulamanın 20 milyondan fazla indirme sayısına sahip olduğu bildirildi.Bu konu ile ilgili Google'a bilgilendirmede bulunan McAfee güvenlik araştırmacıları, belirtilen uygulamaların hiçbirinin artık Google Play Store'da mevcut olmadığını açıkladı.Kötü amaçlı yazılım içeren her uygulama gibi bu uygulamalar da kullanıcılara yararlı özellikler sunan uygulamalardan oluşuyor. Bu uygulamalar arasında el fenerinden QR okuyucusuna, birim dönüştürücüden görev yöneticisine kadar aslında her akıllı telefon kullanıcısının hızlı bir arama ile ulaşabileceği uygulamalar yer alıyor.Uygulamalar açıldığında arka planda istek yürütülüyor. İlk bakışta çok masum gibi görünen uygulamalar, daha sonra arka planda gelir elde etmek için çeşitli dolandırıcılık yöntemlerini devreye sokuyor. Arka planda web sitelerinin ziyaret edilmesine neden olan bu yazılım, sahte tıklanmaya neden oluyor. Kötü amaçlı yazılımın arkasındaki kötü niyetli kişiler, bu zararlı yazılım yüzünden kullanıcının cihazında gereksiz ağ trafiğine yol açıyor.Kötü niyetli kişiler, bu tıklanmalardan kazanç elde ederken kullanıcı da olup bitenden habersiz bir şekilde cihazının neden bu kadar güç tükettiğini öğrenmeye çalışıyor. Clicker adlı kötü amaçlı yazılım, yasa dışı reklam gelirlerini hedefliyor. Arka planda olup bitenlerden ne yazık ki çoğu kullanıcı haberdar olmuyor. McAfee, kullanıcının bilgisi olmadan arka planda çalışabilecek bunun gibi kötü amaçlı uygulamaları tespit etmek için sürekli olarak araştırmalar yürütüyor. Clicker da McAfee tarafından tespit edilen son zararlı yazılımlardan biri oldu. McAfee Mobile Security ile bu tür yazılımlar tespit edilebiliyor.High-Speed CameraSmart Task ManagerFlashlight+ (Paket Adı: kr.caramel.flash_plus)달력메모장K-DictionaryBusanBusFlashlight+ (Paket Adı: com.candlencom.candleprotest)Quick NoteCurrency ConverterJoycodeEzDicaInstagram Profile DownloaderEz Notes손전등 (Paket Adı: com.candlencom.flashlite)계산기 (Paket Adı: com.doubleline.calcul)Flashlight+ (Paket Adı: com.dev.imagevault)