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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Binali Yıldırım'ı ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı ziyaret etti. Bartın'dan getirilen yaralı madencileri de ziyaret eden Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Türk halkı olarak bu maden kazasından dolayı ortaya çıkan üzüntüyü bir kez daha biz de paylaşıyoruz" dedi.

Ekleme: 24.10.2022 - 15:21 Güncelleme: 24.10.2022 - 15:23 / Editör: Ozge Selin
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Binali Yıldırım'ı ziyaret etti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı ziyaret etti. Bartın'daki maden patlamasının ardından tedavi için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen yaralıları ve yakınlarını da ziyaret eden Tatar, yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bu sabah İstanbul'a vardıktan sonra son Başbakan Sayın Binali Yıldırım'ı ziyaret edip kendisine geçmiş olsun dileklerimi sundum. Biliyorsunuz aynı arabada milletvekili Sayın Şamil Bey ve koruma görevlisi de vardı. Geçirdikleri talihsiz kazadan sonra ilk önce Azerbaycan'da hastanede bilahare ambulans uçakla İstanbul'a getirildi ve burada ameliyat edildi. Şu an kendisini ziyaret ettim ve durumunun gayet iyi olduğunu gördüm. Bundan memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Şamil Beyi ve koruma arkadaşını da ziyaret ettim, onların da durumunun gayet iyi olduğunu gördüm. Dolayısıyla bu talihsiz kazadan inşallah en erken zamanda toparlayacaklar. Kendilerine bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Acil şifalar diliyorum. Allah'ın takdiri, böyle bir kaza olacaktı, oldu ama şimdi bu hastanede de en iyi doktorlarla birlikte yakın ilgi alakayı da gördüm" diye konuştu.

"YARALILARIN DURUMUNUN İYİYE GİTTİĞİNİ ÖĞRENDİM"

Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralanan hastaları da ziyaret eden Tatar, şunları söyledi: "Aynı zamanda buraya gelmişken verilen bilgi üzerine Bartın ilinin Amasra ilçesindeki maden patlamasından dolayı bu hastanede müşahade altında olan maden işçilerinin birkaçını ziyaret ettim. Onlara da acil şifalar diliyorum. Aynı zamanda aileleriyle sohbet etme imkanım oldu. Tüm ailelere de geçmiş olsun diyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Türk halkı olarak bu maden kazasından dolayı ortaya çıkan üzüntüyü bir kez daha biz de paylaşıyoruz. Hayatlarını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize tekrar baş sağlığı diliyorum. Hayatta olanlar ve yaşam mücadelesi verenlerin durumunun iyiye gittiğini Sayın Başhekim'den öğrendim. Bu da beni memnun etti. Bir kez daha tüm işçi kardeşlerimize acil şifalar diliyorum."
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