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Kimyasal silah iftirasına destek veren Sezgin Tanrıkulu'na Gürsel Erol'dan tepki: Sana ne kardeşim bu açıklamayı yapmak sana mı düşer?

CHP Milletvekili Gürsel Erol, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iddialarına destek veren ve Meclis'e soru önergesi vereceğini açıklayan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na tepki gösterdi. Tanrıkulu'na "Sana ne kardeşim. Bu açıklamayı yapmak sana mı düşer?" sözleriyle seslenen Erol, "Bu aptalca oyunlara, silahlı kuvvetleri hedef gösteren karalamalara gelmeyin." dedi.

Ekleme: 24.10.2022 - 13:06 Güncelleme: 24.10.2022 - 13:06 / Editör: Ozge Selin
Geçmiş dönemde PKK'ya destek yürüyüşlerinde boy gösteren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terör örgütü sözcülüğüne soyunan HDP ve TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın kimyasal silah iddialarına destek vererek Meclis'e soru önergesi vereceğini açıklamıştı.

PARTİSİNDEN BÜYÜK TEPKİ
Tannıkulu'nun bu açıklamasına partisinden tepki geldi. Katıldığı yayında Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamalarını ve kimyasal silah iddialarını değerlendiren CHP Milletvekili Gürsel Erol sert ifadeler kullandı.

Tanrıkulu'na "Sana ne kardeşim. Bu açıklamayı yapmak sana mı düşer?" sözleriyle seslenen Erol, "Bu aptalca oyunlara, silahlı kuvvetleri hedef gösteren karalamalara gelmeyin." dedi.

"SANA NE KARDEŞİM"
Tanrıkulu şu ifadeleri kullandı:

"'Uluslararası güçlerin olduğu bir bölgede silahlı kuvvetler kimyasal silah kullanıyor.' Ya arkadaşlar bu oyunlara gelmeyin. Yani bu aptalca iddialara, karalamaya, silahlı kuvvetleri hedef gösteren hele bir de seçime giderken. Sana ne kardeşim ya. Sana ne kardeşim. Bu açıklamayı yapmak sana mı düşer? Bizim Milli Savunma Komisyonu'nda arkadaşlarımız yok mu? Onlar önce bir ziyaret ederler, konuşurlar.

"SORUMSUZCA AÇIKLAMALAR"
Bir İstanbul Milletvekilinin söylemi benim Elazığ'da her gittiğim yerde karşıma çıkıyor. Yani ben kendimi anlatacağıma, iktidar partisinin yanlışlıklarını anlatacağıma, CHP'nin niye iktidar olması gerektiğini anlatacağıma dönüyorum savunmaya çekiliyorum. Sorumsuzca açıklamalardır ve parti bu konuda tavır almalı. Yani genel politikalar üzerine, devletin kurumları üzerine asla bir milletvekili yetkisini, sorumluluklarını, seviyesini aşarak ne bir açıklama yapmalı ne bir soru önergesi vermeli"
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