İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde para karşılığı istirahat raporu: Bir hekim açığa alındı

İzmir'in Buca ilçesi Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir hekimin istirahat raporu için para istediği görüntüler sosyal medyada yayınlandı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaparak, rapor vermek için pazarlık yapan hekim hakkında inceleme başlatıldığını ve açığa alındığını bildirdi.