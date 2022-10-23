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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barış mümkün

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Katolik yardım kuruluşu Sant'Egidio Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barışın mümkün olduğunu belirterek, “Ancak ne zaman olacağına sadece onlar (Ukraynalılar) karar verecek" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barış mümkün
Ekleme: 23.10.2022 - 23:36 Güncelleme: 24.10.2022 - 00:09 / Editör: Ozge Selin
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barış mümkün
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya'nın başkenti Roma'da Katolik yardım kuruluşu Sant'Egidio Topluluğu tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı.

Macron yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinerek, 'Barışın Rusya'nın elinde rehin kalmasına izin vermeyelim' dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışın mümkün olduğunu aktaran Macron, 'Ancak ne zaman olacağına sadece onlar (Ukraynalılar) karar verecek'

ifadelerini kullanarak, bugünün düşmanı olan Rusya ile bir masa etrafında barışın inşa edileceğini açıkladı
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barış mümkün
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