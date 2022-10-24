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FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 219 'mahrem kurye' tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 219 "mahrem kurye" tutuklandı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üyelerine para transfer yöntemlerini deşifre eden Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda gözaltına alınan 18'i kamu personeli 678 şüpheliden 219'u tutuklandı.

Ekleme: 24.10.2022 - 11:29 Güncelleme: 24.10.2022 - 11:30 / Editör: Ozge Selin
FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 219 'mahrem kurye' tutuklandı
mniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM), İstihbarat Başkanlıkları ve MASAK ekiplerince 8 ay boyunca yürütülen çalışmaların ardından FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve para transferi yöntemlerinin deşifresine yönelik geçen hafta 59 ilde başlatılan operasyon kapsamında 18'i kamu personeli 678 'mahrem kurye' gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 86'sı emniyet, savcılık ya da mahkeme tarafından serbest bırakıldı. 373 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 219 şüpheli cezaevlerine konuldu.

Operasyon sürecinde gözaltına alınan şüphelilerden 45'i etkin pişmanlık hükümlerinde faydalandı. Bu kişilerin verdiği ifadelerle ekiplerin yaptığı çalışmalar doğrultusunda 38 yeni şüphelinin kimliği tespit edildi ve soruşturma kapsamına alındı.

İtirafçıların verdiği ifadeler doğrultusunda FETÖ'nün mahrem yapılanmasını açısından önemli bilgiler edinildiği yeni bilgiler ışığında operasyonun genişletilerek devam edeceği öğrenildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına çalışmalar sürüyor.

Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında ilk önce 704 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, sonrasında bu sayı 742'ye çıkartılmıştı. Yapılan aramalarda yaklaşık 26 milyon lira değerinde döviz ve altın ele geçirilmişti.

PARA TRANSFER YÖNTEMİ
Soruşturma süreci ve operasyon sırasında elde edilen bilgiler doğrultusunda FETÖ'nün güncel yapılanmasında görev alan ve örgütsel talimatlara uyan örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferinde bulunduğu belirlendi.

Transfer edilen tutarın, alıcı örgüt üyesinin etkin pişmanlıktan yararlanma durumu, örgüte bağlılığı ve örgütsel konumuna göre farklılık gösterdiği ortaya çıktı.

Buna göre FETÖ'nün Türkiye'ye, ABD başta olmak üzere bazı AB ülkelerinden gönderdiği paraların büyük çoğunluğunun İstanbul'da toplandığı, İstanbul'daki mahrem imamın talimatıyla harekete geçen dağıtıcıların, belirlenen illere kara yoluyla parayı götürdüğü ve söz konusu paranın ildeki mahrem imamın talimatıyla üçüncü bir kişiye (kasa) teslim edildiği belirlendi.

Buluşacağı kişiyle ilgili bilgileri ilin mahrem imamından alan örgüt üyesinin (kasa) parayı genellikle cami avlularında mahrem kuryelere teslim ettiği ve paranın ATM'lerin kartsız işlem, kargo ya da elden teslim yöntemleriyle alıcı örgüt üyelerine ulaştırıldığı tespit edildi.
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