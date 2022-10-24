Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne metro geliyor: Bakan Karaismailoğlu 'İBB yarım bıraktı biz devraldık'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çam Sakura Metrosu hakkında açıklamalarda bulundu.Bakan Adil Karaismailoğlu, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bölgesine yapılan metronun son dönemlerine gelindiğini açıkladı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,dedi.İBB'nin yarım bıraktığı Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı tamamlandı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yarım bıraktığı Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nın tamamlandığını açıkladı.