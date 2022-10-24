Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne metro geliyor: Bakan Karaismailoğlu 'İBB yarım bıraktı biz devraldık'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı'ndaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çam Sakura Metrosu hakkında açıklamalarda bulundu.
Bakan Adil Karaismailoğlu, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bölgesine yapılan metronun son dönemlerine gelindiğini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Hastane yolunu yapmayan İBB metro yolunu da yapmayacağını bize bildirdi. Hastaneye ulaşım hayat meselesedir dedik ve Bakanlık olarak yapım çalışmasına hemen başladık' dedi.
İBB YARIM BIRAKTI BAKANLIK TAMAMLADI
İBB'nin yarım bıraktığı Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı tamamlandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yarım bıraktığı Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nın tamamlandığını açıkladı.