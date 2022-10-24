Beyaz Gazete'yi sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz

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Gündeme dair her şeyi öğrenmek, son dakikalardan geri kalmamak ve canlı yayınları takip edebilmek için Beyaz Gazete'nin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ;
YouTube: BeyazGazete
İnstagram: beyazgazete
Twitter adreslerimiz:
Resmi Twitter hesabımız; @BeyazGazete
Güncel haberler için; @BeyazGuncel
Spor haberlerimiz için; @beyazgztspor
Canlı yayın ve son dakikalar için; @beyazcanli