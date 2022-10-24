Aile Bakanlığı açıkladı: Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği!

Aile Bakanlığı eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği sağlanacağını açıkladı. Bu destekten, eşi vefat etmiş ve 18 yaşından küçük en az 3 çocuğu bulunan kadınlar faydalanabilecek.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eşi vefat etmiş sosyal yardım faydalanıcısı kadınlara yönelik yeni bir desteği hayata geçireceklerini belirterek, 'Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında 2 bin 23 adet konut temini sağlayacağız. Toplamda 607 milyon TL bütçemiz ile hane başına 300 bin TL destek vereceğiz' dedi.