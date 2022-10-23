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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan zehir zemberek sözler: Altılı masa yamalı bohça gibi, yedi aydan beri bir tane aday çıkartamıyorlar

Samsun'da konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Altılı masa yamalı bohça gibi, yedi aydan beri bir tane aday çıkartamıyorlar" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan zehir zemberek sözler: Altılı masa yamalı bohça gibi, yedi aydan beri bir tane aday çıkartamıyorlar
Ekleme: 23.10.2022 - 20:44 Güncelleme: 23.10.2022 - 20:52 / Editör: Ozge Selin
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan zehir zemberek sözler: Altılı masa yamalı bohça gibi, yedi aydan beri bir tane aday çıkartamıyorlar
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Vedat Türkali Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada muhalefete yönelik eleştirilerde bulundu. Atatürk yolundan giden bir parti olduklarını söyleyen Özdağ, Türkiye'yi Cumhuriyetin kuruluş esasları üzerinden yeniden inşa etmek istediklerini belirtti.

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayını henüz açıklamadığına işaret eden Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Altılı masa yamalı bohça gibi, yedi aydan beri bir tane aday çıkartamıyorlar. Duymuşsunuzdur. 'Zafer Partisi oyları bölüyor' diyorlar. Gerçekten öyle mi? Biz kimsenin üzerine tapulu oyu olduğunu bilmiyorduk. Tapulu oy olmadığına göre aslında oyları bölmüyoruz.
Oy hangi seçimde bölünüyor? Parlamento seçiminde mi? Hayır. Hangi seçimde cumhurbaşkanlığı seçiminde. İki adaydan bir tanesi... Peki biz ne diyoruz? Mansur Yavaş. Biz Zafer Partisi olarak destekliyoruz. Gelin Mansur Yavaş'ı çıkartın biz de destekleyelim. Hani oyları bölüyorduk?"

Özdağ, Zafer Partisi kurulana kadar muhalefetin de bu konu üzerinde durmadığını savunarak, iktidara geldiklerinde sığınmacıları ülkelerine göndereceklerini yineledi.

İktidar olduklarında parlamenter sisteme ilk dört senenin ardından geçiş yapacaklarını da belirten Özdağ, şunları kaydetti:

"Biz ilk dört sene başkanlık rejimiyle devam edeceğiz. Parlamentoya bazı hakları geri vereceğiz. Bu haklar nasıl olacak? Mesela Sayıştay'ın güçlü çalışması, bakanların parlamentodan seçilmesi, bütçe üzerinde parlamentonun denetim ve reddetme hakkının olması." diye konuştu.

Özdağ, daha sonra Zafer Partisi Samsun İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.
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