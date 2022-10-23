Uygun fiyata ev ve arsa: TOKİ projesinde yol haritası belli oldu

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesine ilgi giderek büyüyor. İlk etapta hayata geçecek 250 bin konut için 7.5 milyon başvuru yapılırken, 10 Ekim'de süreci başlatılan arsa ve işyeri için de yoğun talep var. Dün itibarıyla konut arsası için 464 bin, işyeri için de 41 bin başvuru rakamına ulaşıldı. Arsa ve işyeri için başvurular 7 Kasım'da sona erecek, sonrasında kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. İşte arsa ve işyeri sahibi olmak için 10 adımda yol haritası:BAŞVURU SÜRECİ1- Arsa için e-Devlet ve Ziraat Bankası, işyeri için e-Devlet, Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden başvuru yapılacak.2- Her ikisinde TC vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmak şart. Kişiler yaşadığı ya da nüfusa kayıtlı olduğu il için başvuru yapabiliyor. Arsa almak için kişinin kendisinin, eşinin ya da ergin olmayan çocuğunun üzerine kayıtlı ev ve arsa olmamalı. Hane geliri İstanbul'da 18 bin TL, diğer illerde 16 bin TL'yi geçmemeli. Arsa başvurusunda ayrıca müstakil ve müşterek olmak üzere iki seçenek sunuluyor. İşyeri için, kişinin kendisinin eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde işyeri olmamalı. Ticaretle ilgilendiğini gösteren ustalık belgesi, işyeri açma belgesi, vergi levhası gibi belgeler de isteniyor.3- Eylül ayında açıklanan 250 bin sosyal konut projesine başvuru yapanlar isterse arsa için de başvuru yapabilecek. Kurada hem ev hem de arsa çıkarsa, birini seçecek. Ancak ev ve işyeri ya da arsa ve işyeri ikisi birlikte alınabilir.4- Arsa için 500 lira, işyeri için 2 bin lira başvuru bedeli ödeniyor. Kurada hak sahibi olamayanlara bu bedel iade ediliyor.EVLERİN YAPIMI5- Kura çekimi sonrası arsa sahibi oldunuz. İşte bu aşamadan sonra süreç şöyle ilerliyor; Müstakil arsa ya da müşterek arsa olmasına bakılmaksızın tüm altyapı çalışmaları kamu tarafından yapılacak. Elektrik, su, kanalizasyon, stabilize yol altyapıları 2 yılda etaplar halinde tamamlanacak. 350 ila 550 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil arsada, hak sahipleri imar planına göre en çok 150 metrekare büyüklüğünde evini yaptırabilecek. İsteyenler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırlandığı örnek projelerden faydalanacak. Müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren, ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, ikinci yılda nüve kısmının tamamlanması şartı aranacak.6- Müşterek yani hisseli arsada durum farklı. Bu arsaları almaya hak kazananlar isterlerse kat karşılığı bir yapılaşmaya gidebilecek. Vatandaş kendi arasında anlaşırsa konutları TOKİ de yapabilecek. Müşterek alanlar için önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şartı var. İnşa edilecek binalar zemin artı 4-5 katı geçmeyecek.7- Arsaların yatırım aracı olarak görülmemesi, hiç evi olmayan vatandaşın faydalanması hedefleniyor. Bu nedenle 2 yılda konutu bitiremeyen hak sahiplerinden arsası, ödemiş olduğu paranın yüzde 10'u kesilerek geri alınacak.8- Arsaların yatırım aracı olarak görülmemesi, hiç evi olmayan vatandaşın faydalanması hedefleniyor. Bu nedenle 2 yılda konutu bitiremeyen hak sahiplerinden arsası, ödemiş olduğu paranın yüzde 10'u kesilerek geri alınacak.FİYATLAR NASIL?9- 81 il, 964 ilçede 1 milyon Arsa dar gelirli vatandaşa sunulacak. Kurada çıkan kişi yüzde 10 peşinat, 10 yıl vade ve faizsiz ödeme imkanına kavuşacak. Müstakil parseldeki arsalar 192 bin 500 liradan başlayan fiyat ve 1604 liradan başlayan taksitlerle satılacak. Müşterek parsellerde fiyat 112 bin 500 liradan, taksitler 937 liradan başlayacak.10- 29 ilde 10 bin işyeri 50, 100, 150 ve 200 metrekare olarak 4 kategoride satışa sunulacak. İşyeri fiyatları 350 bin lira, taksitleri 2 bin 633 liradan başlıyor. En büyük işyerinde fiyat 1 milyon 300 bin, aylık ödeme 9 bin 750 lira olacak. Yüzde 10 peşinat ödeyen hak sahibi 120 ay vadeli ödeme yapacak. İşyeri taksitlerine, 6 aylık dönemde ‘en çok' memur maaşı artışı oranında zam yapılacak. Kamu, bu oran fazla olduğunda, daha altında oran uyguluyor. Ayrıca 5 yılda inşa edilecek işyeri sayısı 50 bine çıkacak.KONUT İÇİN GERİ SAYIMİlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Konut başvuruları 14 Eylül'de başladı. Kamu bankaları üzerinden başvuru 31 Ekim'de, e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek. Kasım ayı itibarıyla da kura çekimleri başlayacak.İlk etapta 250 bin konut planlanırken, rakam 5 yılda 500 bine çıkacak. İnşa süreci ise 25 Ekim'de başlayacak ve 17 ilde 5 bin 615 konutun temelleri atılacak. Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenecek törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 17 ille eşzamanlı olarak canlı yayın bağlantılarıyla temel atmaları gerçekleştirecek.