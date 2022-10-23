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Sokak köpekleri küçük çocuğa dehşeti yaşattı: Kanlar içinde yatıyordu

Edirne'de sahipsiz sokak köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuğun ailesi hastanede oğullarının yaşadığı korkuyu anlattı.

Ekleme: 23.10.2022 - 15:54 Güncelleme: 23.10.2022 - 16:01 / Editör: Ozge Selin
Sokak köpekleri küçük çocuğa dehşeti yaşattı: Kanlar içinde yatıyordu
Olay, Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Gaziömerbey Mahallesi Platin Dere Caddesi üzerinde bulunan market önünde yaşandı.

Köpek sürüsünün saldırısına uğrayan çocuğu, çevrede bulunan vatandaşlar kucaklayarak kurtardı.

Öğretmeninin verdiği ödevi yapmak için kalem almaya gittiği market çıkışında dehşetti yaşadı.

Kalem aldıktan sonra marketten çıkan 12 yaşındaki U.Ö., yaklaşık 7-8 köpeğin saldırısına uğradı.

Çok sayıda köpeği saldırı an ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yüzünden, boynundan, kulağından ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanan U.Ö.'nün hastanedeki tedavisi sürüyor.

Hastanede çocuklarının yanı başında bekleyen anne ve baba yaşadıkları korkuyu anlattı.

“Çok zor durumdayız”

Çocuğun babası Musa Öz, hastanede çocuklarının uğradığı saldırıdan sebebiyle zor durumda olduklarını belirterek, “Köpeklerin saldırmasından dolayı çocuğumuzun çeşitli yerlerinde yaralar oluştu. Gerekli yetkili birimlerin ve makamların bunun için ne gerekiyorsa yapılmasının istiyoruz. Şuan zor durumdayız. Ellimizden bir şey gelmediği için bekliyoruz. 4-5 saattir burada bekliyoruz. Doktorların müdahalesini bekliyoruz” dedi.

“Kanlar için yatıyordu”

Anne Fatma Öz ise çocuğunun ödevini yapmak için markette kalem almaya gittiğini ifade ederek, “Oğlumun ödevi olduğundan dolayı kalem almak için markette gitti. Daha sonra gelmediği için merak ettik. Komşumuz bize çocuğunuza köpekler saldırdı dedi.

Gittiğimizde çocuk kanlar içinde yatıyordu. Boynunda ciddi hasarlar olduğu için ambulansta kucağıma, göğsüme verdiler. Çocuğumla hastaneye kadar öyle geldik. Çocuğumu o halde görünce çok üzüldüm, ağladım. Allah kimsenin başına vermesin.

Köpeklerin toplanmasını istiyorum. Geçen yıl aynı köpekler bana da saldırdı” ifadelerini kullandı.
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