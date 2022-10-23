İstanbul'da boğazını kesip bileziğini çalmışlardı: Vahşeti yapan komşusu çıktı

Olay, Kulaksız Mahallesinde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Yağhanesi Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katında oturan Mevlüde A.(65)'nın evine 2 hırsız girdi. Mevlüde A.'nın uyuduğunu gören hırsızlar, kolundaki bilezikleri almak istedi.Şüpheliler kadının koluna dokunduğu sırada uyandı. Kadınla şüpheliler arasında bir süre boğuşma yaşandı. Şüphelilerden biri yanındaki bıçakla Mevlüde A.'nın önce bileğini ardından boğazını keserek öldürerek bilezikleri aldı. Ardından şüpheliler olay yerinden uzaklaştı.Bağrışmaları duyan apartman sakinleri 2 çocuk annesi Mevlüde A.nın dairesine gittiklerinde kadının yerde hareketsiz yattığını gördü. Binadakiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mevlüde A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yeri inceleme ekipleri dairede incelemeler yaptıktan sonra ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.'Bu kadar basit olmaması lazım, söyleyecek söz bulamıyorum'Mevlüde Aluçlu'nun Oğlu İsmail Muammer Aluçlu' Söylenecek söz kalmadı. Gitti yani canımız gitti. Yüce Türk adaletine de güveniyoruz. İnşallah en kısa zamanda suçlular yakalanıp cezasını çekmesini temmeni ediyoruz. Hırsızlık için girmiş olsalar alabileceği cüzdanı var telefonu var. Zaten doğru dürüst bir eşyası yoktu. İki çekyat bir televizyon, bir buzdolabı vardı...Söylenenlere göre ev kimsenin olmadığı düşünülerek camdan giriliyor, orada anneyle karşılaşıyorlar. Yine anlatılanlara göre içerde bir arbede, boğuşma olmuş ondan sonrasına ilişkin fazla bir bilgi yok. Annemin kolunda bir tane bileziği vardı onu da almışlar. Bu kadar basit olamaması lazım, söyleyecek söz bulamıyorum.' dedi.11 BİN 300 LİRAYA SATTIŞüphelinin, maktulün kolundaki bileziği alarak kuyumcuda 11 bin 300 liraya sattığı öğrenildi.Polis, şüphelinin, olayın ardından tekrar olay yerine geldiğini ve ayrıldığını belirledi.KOMŞUSU ÇIKTIEkipler, aynı zamanda ölen kişinin karşı komşusu olduğu ve sık sık Mevlüde Aluçlu'nun yanına gidip geldiğini tespit ettiği şüpheli Baran Ü'yü yakaladı.Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.