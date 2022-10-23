Diyarbakır anneleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tören alanında karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Çevre Yolu, TOKİ 1525 konut, 17 iş yeri, bir cami, büyükşehir yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılmak üzere Diyarbakır'a geldi.Binlerce kişiyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Diyarbakır anneleri, tören alanında bekledi.Çocukları hain terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen evlat nöbetindeki aileler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sloganları atarak bayrak açtı.