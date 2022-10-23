Cumhurbaşkanı Erdoğan Silvan'da vatandaşlarla bir araya geldi: ATAK pilotlarını selamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşlara hitap eden Erdoğan, Silvan'a giderken, kendisinin bulunduğu helikoptere eşlik eden ATAK helikopteri pilotlarını da selamladı.