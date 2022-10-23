  • USD: 18,57 - 18,61
  • EURO: 18,12 - 18,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Silvan'da vatandaşlarla bir araya geldi: ATAK pilotlarını selamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşlara hitap eden Erdoğan, Silvan'a giderken, kendisinin bulunduğu helikoptere eşlik eden ATAK helikopteri pilotlarını da selamladı.

Ekleme: 23.10.2022 - 22:46 Güncelleme: 23.10.2022 - 22:53 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan Silvan'da vatandaşlarla bir araya geldi: ATAK pilotlarını selamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'daki toplu açılış töreni ve 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Programı'nın ardından beraberindeki bakanlarla birlikte helikopterle Silvan'a geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Silvan'da vatandaşlarla bir araya geldi: ATAK pilotlarını selamladı

Burada vatandaşlara hitap eden Erdoğan, Silvan'a giderken, kendisinin bulunduğu helikoptere eşlik eden ATAK helikopteri pilotlarını da selamladı.

Başkan Erdoğan, İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Programı’nda gençlerle buluştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Silvan'da vatandaşlarla bir araya geldi: ATAK pilotlarını selamladı
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan zehir zemberek sözler: Altılı masa yamalı bohça gibi, yedi aydan beri bir tane aday çıkartamıyorlar
Bina tahliye edildi: Küçükçekmece'deki üniversite binasının duvarında çatlaklar oluştu
İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu: 144 yıl sonra bir ilk
FETÖ'cülerden gazetecilere saldırı! Almanya'da skandal olay!
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi müze oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da pankartlarla karşılandı
Beşiktaş’ta İETT otobüsü alev alev yandı
PKK'ya Zap'ta ağır darbe: Bin 43 adet silah ele geçirildi
Bakan Nebati: Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi yürürlüğe girmiştir
İçişleri Bakanlığı duyurdu: El-Bab'da 9 DEAŞ'lı terörist yakalandı
HDP'den 6'lı masa ile diyalog açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsü yasağını kaldıran bu kardeşinizdir
Şi Cinping üçüncü kez iktidarı kazandı
Polonya limanlarında kömür sevkiyatları hızlandı
Almanya'da sağcı partinden 'Türkiye' itirafı: Eninde sonunda almak zorunda kalacağız
TBMM Başkanı Şentop kaza geçiren Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti: İyileşme yolunda hızla ilerliyor
Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak, kar ve karla karışık yağmur...

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak, kar ve karla karışık yağmur...

Uzaya balonla yolculuk başlıyor

Uzaya balonla yolculuk başlıyor

Sokak köpekleri küçük çocuğa dehşeti yaşattı: Kanlar içinde yatıyordu

Sokak köpekleri küçük çocuğa dehşeti yaşattı: Kanlar içinde yatıyordu

Yerli ve milli Hürjet ilkleri sevdi! MMU için de harekete geçildi

Yerli ve milli Hürjet ilkleri sevdi! MMU için de harekete geçildi

Kadıköy'deki patlamadan kargolu intikam planı çıktı!

Kadıköy'deki patlamadan kargolu intikam planı çıktı!

Başarılarıyla tarihe geçti: Yapay kalp cerrahı Dilek Gürsoy Forbes dergisine kapak oldu

Başarılarıyla tarihe geçti: Yapay kalp cerrahı Dilek Gürsoy Forbes dergisine kapak oldu