Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da pankartlarla karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'daki maden faciası nedeniyle ertelediği Diyarbakır ziyaretini bugün gerçekleştirdi.Diyarbakır'a inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, havaalanından otobüs ile TOKİ 1525 konut, 17 iş yeri, bir cami, büyükşehir yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninin gerçekleştirileceği alana gitti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının öncesinde Diyarbakırlı vatandaşların coşkusu ile karşılaştı.Tören alanında adeta izdiham oluşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlar tarafından açılan pankartları tek tek okudu.'Diyarbakır etrafında bağlar var altılı masa size buradan mesaj var. Sahiplerinize fırsat vermeyeceğiz. Kürtleri masanıza meze etmeyeceğiz.' sloganını seslendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelerle devam etti;'Biz Kürdüyle Lazıyla Çerkeziyle Abazasıyla, yaratılanı yaradandan ötürü severiz. Ayrım yok.'