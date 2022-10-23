Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Geçtiğimiz hafta gerçekleşmesi beklenen ancak Bartın'daki maden faciası nedeniyle ertelenmek durumunda kalan program bugün yapılıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen Diyarbakır Çevre Yolu, Toki 1525 Konut, 17 İşyeri, 1 Cami ve Büyükşehir Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:"Bugüne kadar Diyarbakır'ı ben böyle görmemiştim. Diyarbakır bugün bir başka. Güzel de bir pankart açmışlar:“Reis paradan altı sıfırı sen attın. 2023’te altı sıfırı da biz atacağız”BARTIN'DAKİ MADEN KAZASIŞehitlerimizin aileleri bize emanettir, emanete sahip çıkacağız. Kusuru olanlar tespit edilirse her türlü işlemi yapacağız.DİYARBAKIR ANNELERİDiyarbakır annelerini, Batı'nın şempanzelerine bırakmadık. Nerede bu Batı'nın insan hakları savunucuları. Bir kere gelip de evlatları Kandil'e kaçırılan anneleri ziyaret ettiler mi? Onları insan hakları savunuculuğuyla alakaları yok. Onlar sahne artisti.Ayrıntılar geliyor...