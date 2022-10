Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da Kılıçdaroğlu'na tepki: FETÖ'cülerle hamburger yemenin derdinde değiliz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da gençlerle buluşma programında açıklamalarda bulundu.Kültür yolu festivallerini yaygınlaştıracağız.Bugün Diyarbakır'da 70 bini bulan katılımla muhteşem bir açılış töreni yaptık. Diyarbakırlı kardeşlerimle samimi bir muhabbetimiz oldu. Hem kendileriyle hizmete açtığımız eser ve hizmetlerin heyecanını paylaştık, hem de şöyle geçmişten bugüne Diyarbakır muhasebesi yaptık.15 Ekim'de gelebilseydik Sur Festivaline de katılacaktık. Kültür Yolu Festivallerini yaygınlaştıracağız.Dünya ekonomik krizlerle boğuşulan bir dönemde.AK Parti'nin gençliği işte burada. Gençler sandıklarda birilerine ders verecek.Kendi oyun planımızı takip ederek refahımızı artıracağız. Kendi ikballerini 85 milyon vatandaşın felaketine bağlayanların hesaplarını tepetaklak edeceğiz. Türkiye yüzyılını sizlerle beraber zirveye taşıyacağız.HDP'si ve diğerleri sadece laf üretirler. Onlar Kandil'e yol ararlar, biz halkımıza modern yollar yaparız, farkımız bu.KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİBiz Diyarbakır'ın ciğeri varken birileri gibi FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemenin, kapalı kapılar ardında iş çevirmenin derdinde değiliz.Yıllarca terör örgütlerinin baskısı altında, insanların güvenliklerinden endişe duyarak yaşadıkları Diyarbakır artık geride kaldı.DÜNYA ENERJİ KRİZİBiz dünyaya malum hamburger yemeye gitmedik. 20 yıldır gerek başbakanlığım gerek Cumhurbaşkanlığım döneminde dünya liderleriyle görüştük. Son 1 ayda Putin ile 5 kez görüşmem var. Zelenski ile aynı şekilde. Öbür tarafta ABD Başkanı'yla telefon görüşmelerim var.O kritik dönemde sayın Putin'le Zelenski ile burada aracı olabilir miyiz diye adım attık. Her iki tarafta heyetlerini önce Antalya'ya dışişleri bakanlarını gönderdiler. Daha sonra İstanbul'a tahıl koridorunda adım atmak için heyetlerini gönderdiler. Biz şu an 800 milyon tonu aşan tahılı dünyaya gönderdik. Putin'le yaptığımız son görüşmede tahılın dışında Afrika başta olmak üzere oradaki ülkelere ne adımlar atabiliriz bu nu konuştuk. Gübre konusunda nasıl adımlar atabiliriz diye. Bunu da inşallah Putin2le yaptığım görüşmede bunun da önünü aşacağız. Bu az gelişmiş, gelişmekte olan ülkelere tahıl ve gübre ile bu adımı atacağız. Türkiye olarak dünyadaki farklı yerimizi ispat edeceğiz.'SİZ DİK DURDUKÇA ENDİŞE ETMEYİN'Gençlerimizle beraber 7 ay içinde çok çalışacağız ve sandıkları da haziran ayında beraber patlatacağız. Siz dik durdukça endişe etmeyin. Ve bilin ki dünya Türkiye'nin ayağa kalkışını bekliyor. Bugün Diyarbakır çevreyolunun açılışını yaptık. Bugüne kadar bunların buralarda bir adımı var mıydı? Kültür, altyapı bizim işimiz.'İLK OYU ERBAKAN'A VERMİŞTİK'İlk oyu rahmetli Erbakan'a vermiştik. Onlar ne diyordu, 'Parlamentoyu çoluk çocuğa mı bırakacaksınız.' Biz çoluk çocuğa bırakmadık. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşta gençlerimize bıraktık.Benim 2 oğlum, 2 kızım var. Ve kızlarım düşünün imam hatip okulunda başörtülü olarak okula sokulmuyordu. Böyle bir dönem yaşadılar. Mecburen ben bir kızımı imam hatipten arkadaşımla görüştüm. Dedim böyle böyle bir sıkıntım var. Kızım başörtülü olarak derslere giremiyor. Başkan dedi ne düşünüyor sun ya. Bana gönder dedi. Ve kızımı bir başka kız arkadaşıyla beraber o kardeşimin müdürlük yaptığı imam hatibe gönderdim. Ve benim kızım okulu o imam hatipde bitirdi. Üniversitelerde başörtülü kızlarımızın başlarından başörtülerini polis almak zorunda kalıyordu. Şu an Bay Kemal'in yanındaki yardımcısı o zaman İstanbul üniversitesinde ikna odalarında bulunuyordu. O zaman televizyonda başörtülerine bez parçası diyen Bay Kemal utanmadan çıkmış 'Bu problemi ben çözeceğim' diyor. Ya böyle bir problem yok. Biz şimdi diyoruz ki, 'Eşeği sağlam kazığa bağlayın başımıza bu dertler gelmesin' Şimdi diyoruz ki anayasa değişikliği yapalım, yolumuza devam edelim. Anayasa değişikliği yaparsak bunlar daha sonra bir şey yapamaz.AHMET KAYA İLE ANISIBelediye Başkanlığı dönemine sayın Kaya ile ilişkilerimiz baya iyiydi. Hatta bazı programlarımıza Sayın Ahmet Kaya'yı davet ederdim. Ama hepsinden öte de ben cezaevine giderken, cezaevine giderken arifesinde Yedikule'de büyük bir program düzenlenmişti. O gecenin önemli sanatçılarından bir tanesi Ahmet Kaya'ydı. Ahmet Bey'in o gün orada bazı önemli ifadeleri vardı. 'Şiir okuyanların cezaevine girmediği bir Türkiye'nin özlemini yaşıyorum' demişti. Ve önceleri Ahmet Kaya'ya metiyeler düzenlerin o törende nasıl terbiyesizlikler yaptığını, nasıl tabak çanak kırdığını, Ahmet Kaya'nın üzerine saldırdığını gördüğümüzde bunların nasıl çok yüzlü olduğunu hatırlıyorum. Ve Yedikule'deki o konuşma unutulur gibi değil. Sayın Kaya'yı başbakanlığım döneminde ülkeye getirmeyi düşündüm. Aileye bunu paylaştık fakat aile bu konuya sıcak bakmadı. Bir devirdi geldi geçti. Onun için de tekrar ailesine başsağlığı dilerken kendisine de Allah'tan rahmet diliyorum.KILIÇDAROĞLU'NUN ABD ZİYARETİBu ziyareti ben yorumlarsam benim için ayıp olmaz mı? Şu anda galiba bir TV programında aday olduğunu açıklamış. Herhalde izin vermişler. Hayırlı olsun. Bu isabetli oldu. Türkiye Bay Kemal gibi bir adayı görmekle nasıl bir Cumhurbaşkanı yaşayacak. Onlar bugüne kadar bu ülkede ne yaptılar, hangi yatırımı yaptılar, ellerinde bu kadar belediye başkanıyla yaptıklarını çıkıp konuşsunlar. Biz de 20 yıldır yaptıklarımızı anlatmaya devam edeceğiz.