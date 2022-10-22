'Yunanistan'ın gözü Türkiye'de!' Bu kez de İsrail ile anlaştı: İşte Yunanistan'ın yeni hamlesi

Türkiye'ye yönelik provokatif eylemlerini son dönemlerde artıran Yunanistan'da bir yandan da panik sürüyor. Türkiye'nin savunma sanayiindeki ilerlemesini endişe ile takip eden Yunanistan hava üstünlüğü sağlamak için İsrail ile anlaştı.Amerika Birleşik Devletleri merkezli Associated Press, tarafından 'Gözü Türkiye'de olan Yunanistan, İsrail yapımı uçuş okulu açtı' başlıklı bir haber yayınladı.Haberde, "Yunanistan, bölgesel rakibi Türkiye'ye göre hava gücü avantajını geliştirmeye çalışırken, Cuma günü İsrail ile ortaklaşa oluşturulan yeni bir uluslararası pilot eğitim merkezinde operasyonlara başladı." iafeleri yer aldı.Geçtiğimiz yıl imzalanan 1,65 milyar dolarlık bir anlaşma ile Yunanistan'ın güneyindeki Kalamata kentinin dışındaki bir hava kuvvetleri üssünde bulunan tesisin işletilmesi planlanıyor.Türkiye'yi geride bırakmayı umut eden Yunanistan'ın büyük ölçüde hava kuvvetlerine odaklanan bir modernizasyon programı yürüttüğü belirtilen haberde, Atina'nın yaşlanmakta olan F-16 savaş uçağı filosunu yükseltmek istediği Fransız yapımı Rafale jetleri aldığı ve ABD'nin F-35 jet programına katılmak istediği de söylenenler arasında...İki NATO üyesi ülke Yunanistan ve Türkiye'nin deniz sınırları konusunda anlaşmazlığa düştüğü ve Ankara'nın Yunanistan'ın gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmasına tepkisi de haber de yer aldı.Yunanistan'ın yeni eğitim merkezinin 25 adet T-6 tek motorlu turboprop uçaktan 14'ü ile faaliyete başladığı öğrenilirken savaş ve uçuş senaryolarını simüle eden gömülü sanal aviyoniklerle donatılmış 19 adet İtalyan yapımı M-346 eğitim jetinin alımının da gelecek yıl gerçekleşmesi bekleniyor.Yunan Hava Kuvvetleri Eğitim Komutanlığı'nda görevli Tümgeneral Georgios Vagenas, burada yaptığı açıklamasında Türkiye'ni ülkesini tehdit ettiğini ima ederek "Bu tesisler, hava kuvvetlerinin yakın zamanda edindiği savaş uçaklarının nesli için savaş filoları hazırlayacak" dedi. "Doğudan komşumuzdan gelen tehditlere karşı ana mekanizma olacak." ifadelerini kullandı.