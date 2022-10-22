Terör saldırısı için İstanbul’a geldi! Üzerinde Karayılan'ın talimatları çıktı

Bölücü terör örgütü PKK’nın Yunanistan’daki Lavrion Kampı’nda eğitim alan ve terör saldırısı düzenlemek için yasa dışı yollardan İstanbul’a gelen terörist yakalandı. Teröristin üzerinden bölücü terör örgütü PKK Üyeleri’nin gizliliğe riayet etmek için kullandıkları şifreli kelimeler ve bölücü terör örgütü elebaşı Murat Karayılan tarafından yazılmış talimatlar çıktı.

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik bir önemli operasyona daha imza attı. Bölücü terör örgütü PKK'nın Yunanistan'da bulunan Lavrion Kampı'nda eğitim aldıktan sonra yasa dışı yollardan ülkemize terör saldırısı düzenlemek amacıyla geldiği tespit edilen M.A.A. isimli terörist, Kartal İlçesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.Teröristin üzerinde yapılan aramalarda bölücü terör örgütü PKK Üyeleri'nin gizliliğe riayet etmek için kullandıkları şifreli kelimelerin olduğu not kağıtları, bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan tarafından yazılmış talimatlar ve bölücü terör örgütü PKK'nın kırsal alandaki faaliyetlerini gösteren ve örgüt mensuplarına ait bazı fotoğraflar ele geçirildi. "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan adliyeye sevk edilen M.A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.