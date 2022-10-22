  • USD: 18,57 - 18,61
  • EURO: 18,12 - 18,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Terör saldırısı için İstanbul’a geldi! Üzerinde Karayılan'ın talimatları çıktı

Bölücü terör örgütü PKK’nın Yunanistan’daki Lavrion Kampı’nda eğitim alan ve terör saldırısı düzenlemek için yasa dışı yollardan İstanbul’a gelen terörist yakalandı. Teröristin üzerinden bölücü terör örgütü PKK Üyeleri’nin gizliliğe riayet etmek için kullandıkları şifreli kelimeler ve bölücü terör örgütü elebaşı Murat Karayılan tarafından yazılmış talimatlar çıktı.

Terör saldırısı için İstanbul’a geldi! Üzerinde Karayılan'ın talimatları çıktı
Ekleme: 22.10.2022 - 12:03 Güncelleme: 22.10.2022 - 12:04 / Editör: Ozge Selin
Terör saldırısı için İstanbul’a geldi! Üzerinde Karayılan'ın talimatları çıktı
İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik bir önemli operasyona daha imza attı. Bölücü terör örgütü PKK'nın Yunanistan'da bulunan Lavrion Kampı'nda eğitim aldıktan sonra yasa dışı yollardan ülkemize terör saldırısı düzenlemek amacıyla geldiği tespit edilen M.A.A. isimli terörist, Kartal İlçesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Teröristin üzerinde yapılan aramalarda bölücü terör örgütü PKK Üyeleri'nin gizliliğe riayet etmek için kullandıkları şifreli kelimelerin olduğu not kağıtları, bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan tarafından yazılmış talimatlar ve bölücü terör örgütü PKK'nın kırsal alandaki faaliyetlerini gösteren ve örgüt mensuplarına ait bazı fotoğraflar ele geçirildi. "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan adliyeye sevk edilen M.A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dağda terörist, şehirde öğretmen! Şanlıurfa'da yakalanan PKK/YPG'li terörist tutuklandı
Terör saldırısı için İstanbul’a geldi! Üzerinde Karayılan'ın talimatları çıktı
'Yunanistan'ın gözü Türkiye'de!' Bu kez de İsrail ile anlaştı: İşte Yunanistan'ın yeni hamlesi
28 tabip odasından Başkan Fincancı’ya sert tepki: Derhal istifa et
2 polisimizi şehit etmişti! O hain yakalandı
Yunan belgelerinde Osmanlı’ya övgü
İsveç Başbakanı Kristersson'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: PKK'yla mücadelede iş birliği yapmak istiyoruz
Muharrem İnce ile Ümit Özdağ ittifaka hazırlanıyor...
Binali Yıldırım'ı taşıyan ambulans uçak İstanbul'a indi! Başkan Erdoğan'dan Yıldırım ve Ayrım'a ziyaret...
Bakan Çavuşoğlu: BM, yeni sorunlara maalesef cevap veremiyor
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'de yatırımlar artarak devam ediyor
AK Parti'ye geçen Mehmet Ali Çelebi'nin annesi: Oğlum milli cepheye geçtiği için çok gururlandım
Bakan Akar: 24 Temmuz 2015’ten itibaren bugüne kadar 36 bin 417 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika: Latif Şimşek’i darp eden DP Milletvekili Enginyurt hakkında fezleke
Başkan Erdoğan, Mecidiye Kasrında İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları Toplantısı’nda konuşuyor.
Altılı masa canlı yayında birbirine düştü: İnsanlar 'PKK savunucularıyla mı yürüyorsunuz' diyor buna müsaade etmem
MHP'den TTB Başkanı Fincancı'ya tepki: Kandilin şubesi gibi çalışıyor
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı bu kez de kıvırdı: PKK jargonuyla TSK'ya iftira atmıştı
Bakan Kirişci 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu: Tarımsal destekler hesaplara yatırılıyor
Hollanda medyası gerçeği Avrupa'nın yüzüne vurdu: Yunanistan ihlallerini gizlemek için Türkiye'yi suçluyor
Kadıköy'deki patlamadan kargolu intikam planı çıktı!

Kadıköy'deki patlamadan kargolu intikam planı çıktı!

Yerli ve milli Hürjet ilkleri sevdi! MMU için de harekete geçildi

Yerli ve milli Hürjet ilkleri sevdi! MMU için de harekete geçildi

Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Instagram'a müzik ekleme özelliği dışında yıllardır beklenen bir özellik daha geliyor!

Instagram'a müzik ekleme özelliği dışında yıllardır beklenen bir özellik daha geliyor!

Büyük Marmara depreminin en büyük habercisiydi: Uzmanlar güneş tutulmasının etkisini açıkladı

Büyük Marmara depreminin en büyük habercisiydi: Uzmanlar güneş tutulmasının etkisini açıkladı

Başarılarıyla tarihe geçti: Yapay kalp cerrahı Dilek Gürsoy Forbes dergisine kapak oldu

Başarılarıyla tarihe geçti: Yapay kalp cerrahı Dilek Gürsoy Forbes dergisine kapak oldu