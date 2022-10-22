Muharrem İnce'den CHP ve Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi! Başkan Erdoğan ve iktidarın politikalarını destek verdi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'yi eleştirerek, 'PKK'nın en son iftirası, diyor ki 'Kimyasal silah kullandı.' CHP'den bir milletvekili çıkıyor, 'evet' diyor, Tabipler Birliği Başkanı ile birlikte orduyu kötülemek için. Atatürk'ün partisi ya böyle bir şey olur mu?' dedi.Muharrem İnce, İstanbul'daki programları kapsamında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'ndeki tarihi kıraathanede, Mahmutbey Mübadiller Derneği üyeleriyle bir araya gelerek sohbet etti.Muharrem İnce, fizik öğretmeni olduğunu anımsatarak, başarılı öğrencilerin büyük kısmının Avrupa'ya gittiğini, bunu tersine çevirmeleri gerektiğini söyledi.İnce,dedi.Memleket Partisi olarak diğer partilerden farklı olduklarını ifade eden İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:'Mesela iktidara diyoruz ki; 'Senin eğitim politikanı, ekonomi, tarım politikalarını, emeklilerle, Suriyelilerle ilgili politikanı beğenmiyoruz ama Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tarafsız kalmanı doğru buluyoruz. Türkiye'nin Azerbaycan'a yardım etmesini doğru buluyoruz. Mavi Vatan konusunda Doğu Akdeniz'deki politikasını doğru buluyoruz, destekliyoruz.' Kılıçdaroğlu Amerika'ya gitti, orada dedi ki 'Biz yanlış yaptık, Ukrayna'yı desteklemeliyiz.' Neden Ukrayna'yı destekleyelim? Rusya yalnız kalmış, Avrupa'dan dışlanmış, Türkiye tarafsız bir politika izliyor, Rusya'dan yararlanmak istiyor. Rusya'nın başka çıkış kapısı yok, sadece Türkiye kaldı. Pişmiş aşa su katıyor. Ya bırak sesini çıkarma. Türkiye denge politikasını yürütsün, Rusya'dan bu konuda yararlanalım. Memleket Partisi olarak iktidar doğru yaptığında destekleyeceğiz, yanlış yaptığında da 'Yanlış yaptı.' diyeceğiz.'İnce, Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini hatırlatarak, 'PKK denilen lanet bir örgüt var, silahlı örgüt. Arada sıkıştığı zaman orduya iftira atıyor. PKK'nın en son iftirası, diyor ki 'Kimyasal silah kullandı.' CHP'den bir milletvekili çıkıyor, 'evet' diyor, Tabipler Birliği Başkanı ile birlikte orduyu kötülemek için. Atatürk'ün partisi ya böyle bir şey olur mu? Bana 'Neden ayrıldın?' diye soranlara bunu söylüyorum. Bu gerekçeyle ayrıldım. Benim PKK ile ne işim olur? Ben Atatürkçüyüm, o çizgide, yurtsever, dünyaya o pencereden bakan...' şeklinde konuştu.