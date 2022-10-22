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Muharrem İnce'den CHP ve Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi! Başkan Erdoğan ve iktidarın politikalarını destek verdi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski partisi CHP'yi yaylım ateşine tuttu. PKK'nın kimyasal silah iftirasına CHP'nin destek vermesine tepki gösteren İnce, "Atatürk'ün partisi ya böyle bir şey olur mu?" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun ABD'de 'Ukrayna'dan yana saf tutalım' şeklindeki skandal açıklamasına değinen Muharrem İnce, "Pişmiş aşa su katıyor. Ya bırak sesini çıkarma. Türkiye denge politikasını yürütsün, Rusya'dan bu konuda yararlanalım" dedi. Türkiye'nin Rusya - Ukrayna savaşındaki tarafsızlığını doğru bulduğunu söyleyen İnce, "Türkiye'nin Azerbaycan'a yardım etmesini doğru buluyoruz. Mavi Vatan konusunda Doğu Akdeniz'deki politikasını doğru buluyoruz, destekliyoruz" ifadelerini kullanarak Başkan Erdoğan'ın ve iktidarın politikalarını destekledi.

Muharrem İnce'den CHP ve Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi! Başkan Erdoğan ve iktidarın politikalarını destek verdi
Ekleme: 22.10.2022 - 20:44 Güncelleme: 22.10.2022 - 20:53 / Editör: Ozge Selin
Muharrem İnce'den CHP ve Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi! Başkan Erdoğan ve iktidarın politikalarını destek verdi
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'yi eleştirerek, 'PKK'nın en son iftirası, diyor ki 'Kimyasal silah kullandı.' CHP'den bir milletvekili çıkıyor, 'evet' diyor, Tabipler Birliği Başkanı ile birlikte orduyu kötülemek için. Atatürk'ün partisi ya böyle bir şey olur mu?' dedi.

Muharrem İnce, İstanbul'daki programları kapsamında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'ndeki tarihi kıraathanede, Mahmutbey Mübadiller Derneği üyeleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Muharrem İnce, fizik öğretmeni olduğunu anımsatarak, başarılı öğrencilerin büyük kısmının Avrupa'ya gittiğini, bunu tersine çevirmeleri gerektiğini söyledi.

İnce, 'Gençler Avrupa'ya, Kanada'ya, Amerika'ya gidin. Bilginizi, görgünüzü artırın ama yüreğiniz, gönlünüz hep Türkiye'de olsun. Bunu yapmamız lazım.' dedi.

Memleket Partisi olarak diğer partilerden farklı olduklarını ifade eden İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Mesela iktidara diyoruz ki; 'Senin eğitim politikanı, ekonomi, tarım politikalarını, emeklilerle, Suriyelilerle ilgili politikanı beğenmiyoruz ama Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tarafsız kalmanı doğru buluyoruz. Türkiye'nin Azerbaycan'a yardım etmesini doğru buluyoruz. Mavi Vatan konusunda Doğu Akdeniz'deki politikasını doğru buluyoruz, destekliyoruz.' Kılıçdaroğlu Amerika'ya gitti, orada dedi ki 'Biz yanlış yaptık, Ukrayna'yı desteklemeliyiz.' Neden Ukrayna'yı destekleyelim? Rusya yalnız kalmış, Avrupa'dan dışlanmış, Türkiye tarafsız bir politika izliyor, Rusya'dan yararlanmak istiyor. Rusya'nın başka çıkış kapısı yok, sadece Türkiye kaldı. Pişmiş aşa su katıyor. Ya bırak sesini çıkarma. Türkiye denge politikasını yürütsün, Rusya'dan bu konuda yararlanalım. Memleket Partisi olarak iktidar doğru yaptığında destekleyeceğiz, yanlış yaptığında da 'Yanlış yaptı.' diyeceğiz.'

ATATÜRK'ÜN PARTİSİNDE BÖYLE BİR ŞEY OLUR MU?
İnce, Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini hatırlatarak, 'PKK denilen lanet bir örgüt var, silahlı örgüt. Arada sıkıştığı zaman orduya iftira atıyor. PKK'nın en son iftirası, diyor ki 'Kimyasal silah kullandı.' CHP'den bir milletvekili çıkıyor, 'evet' diyor, Tabipler Birliği Başkanı ile birlikte orduyu kötülemek için. Atatürk'ün partisi ya böyle bir şey olur mu? Bana 'Neden ayrıldın?' diye soranlara bunu söylüyorum. Bu gerekçeyle ayrıldım. Benim PKK ile ne işim olur? Ben Atatürkçüyüm, o çizgide, yurtsever, dünyaya o pencereden bakan...' şeklinde konuştu.
Muharrem İnce'den CHP ve Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi! Başkan Erdoğan ve iktidarın politikalarını destek verdi
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