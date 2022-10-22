Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kimyasal silah' iftirasına tepki: Hesabını yargıda verecekler üzerine gideceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da düzenlenen Mahalle Bizim, Gençlik Bizim Programı'nda açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Karşımda muhafazakar devrimci gençleri görüyorum. Bu program ile parti yöneticilerimizin katılımıyla 3 bin 500 mahalleye ulaştık.Birileri diyor ki AK Parti'de gençlik yok. Gençlik burada. Adana Şehir Stadı'nda herhalde gençliği görmediler. İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye kampanyamız ile seçim gününe kadar durmaksınız yolumuza devam edeceğiz. Malatya öyle bir şehir burada yaşın bir önemi yok. Maşallah hepsinin ruhu genç ruhu.Bir de buna hayatının baharındaki sizlerin enerjisi eklendiğinde nurun ala nur misali gençlik üzerine, gençlik havası yaşıyoruz. Siz gençlerle bir araya gelince bizim de ruhumuz gençleşiyor, gönlümüz gençleşiyor. Biliyorsunuz önümüzdeki yıl Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü. 2023'te başlayan yeni döneminin vizyonuna 'Türkiye Vizyonu' diyoruz. Türkiye yüzyılının ilhamı da, sahibi de, geleceği de sizlersiniz. Sizler bu yüzyılın gençliğisiniz. Siyaseti manipüle ettikleri sosyal medya mecralarındaki kuru gürültülerden, dışarıdan aldıkları sufleleri tekrarladıkları sözde tartışma programından, kendi kendilerine gelin güvey oldukları toplantılardakiler gelsinler Malatya'daki bu kapalı salona baksınlar.