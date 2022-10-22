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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Haydi sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim

Malatya’da Battalgazi Devlet Hastanesi, Hekimhan Tünelleri, Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’ne katılan Başkan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na başörtüsü için referandum çağrısında bulunarak, "Haydi sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim, parlamentoda bu iş çözülmüyorsa millete götürelim, kararı millet versin" dedi

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Haydi sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim
Ekleme: 22.10.2022 - 16:34 Güncelleme: 22.10.2022 - 17:29 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Haydi sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi açılış ve toplantılara katılmak üzere Malatya'ya geldi. Havaalanında karşılanan Erdoğan'ı yol boyunca vatandaşlar sevgi gösterileri ile karşıladı. Başkan Erdoğan Malatya'da vatandaşlara hitap etti

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yaklaşık 2 yıllık bir aranın ardından tekrar Malatya'da sizlerle hasret gidermenin mutluluğu içindeyim.

Tarihe ismini seçkin insanların şehri diye yazdırmış Malatya bugün de bütün parıltısıyla yoluna devam ediyor.

'462 KİLOMETREYE ÇIKARDIK'

Sağlıkta 14'ü hastaneden oluşan toplam 68 sağlık tesisi yaptık. Malatya'ya TOKİ kapsamında 500 iş yeri daha kazandırıyoruz.

Ulaştırmada 36 kilometreden devraldığımız Malatya'daki bölünmüş yol uzunluğunu 462 kilometreye çıkardık.

Malatya'ya elimiz boş gelmedik. Toplam yatırım tutarı 8 milyar lirayı geçen 133 ayrı projenin resmi açılışını buradan yapacağız.

Malatya'yı Sivas'a bağlayan 104 km'lik Hekimhan Yolu'nu, 8 tüneli ve 14 köprüsü ile birlikte resmen hizmete alıyoruz


'ONLAR TURİST OLARAK GELİYORLAR'

Bay Kemal ve diğerleri buraya turist olarak geliyor, biz yatırım ve açılış yapmak için geliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu


'EKONOMİMİZİ BÜYÜTÜP İSTİHDAMI ARTIRDIK'

Her kesimden insanımızın hak ve özgürlük talebini gerçekleştirdiğimiz sessiz devrimlerle çözdük. Ekonomimizi büyütüp istihdamı artırdık

Milletimizin günlük hayat kalitesini eser ve hizmetlerimizle yükselttik. Siyasi istikrarsızlığı yeni yönetim sistemimizle aştık. Terör sorununu sınır ötesi çalışmalarla kaynağından kestik. Yarın Diyarbakırdayım. Önceden akşam 8 dediğinde dışarı çıkamazdın. Şimdi herkes sabaha kadar dışarda dolaşabiliyor.

Önümüze kurulan her tuzağı arkamızdan çevrilen her kumpası milletimizden aldığımız destekle bozduk.



'BİZ TÜRKİYE YÜZYILI'NI KONUŞUYORUZ'

Dünyamız siyasi, ekonomik ve sosyal kaosların pençesinde sarsılırken biz Türkiye Yüzyılı'nı konuşuyoruz


'BAY KEMAL SENİN YANINDAKİLER ÜNİVERSİTELERDE İKNA ODALARI KURDULAR'

Biz kadınlarımızı asla başı açık örtük diye sınıflamadık ama birileri kafasında bu ayrımcılığı aşamadı. Bay Kemal senin yanındakiler üniversitelerde ikna odaları kurdular. Başörtülerini başlarından çekip aldılar. Kızlarımızı ikna odalarında hizaya çektiler. Başörtüsü özgürlüğünü gel Anayasa güvencesi altına alalım, dedim bakalım gelecek mi göreceğiz?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN REFERANDUM ÇAĞRISI

İlk defa açılıyorum. Sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Millete götürelim kararı millet versin.

Bay Kemal sen darbe gecesi ekrandan gelişmeleri seyreden değil misin? Ya aday ol karşımıza çık, ya da adayını söyle bilelim.

FAİZ MESAJI:

'Faiz inşallah tek haneli rakama inecek. Faiz zulmünden yatırımcılarımızı, vatandaşımızı kurtaracağız.'

ALANLARI HINCA HINÇ DOLDURDULAR

Malatya Büyükşehir Belediye Meydanını hınca hınç dolduran vatandaşlar, 'O bir dünya lideri, 2023'te de Başkomutanımızın yanındayız' ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar şunları söyledi:

ÇOCUKLARI SEVİYOR

Muhammet Mert Özdemir(8):Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. O dünya lideri. Çocukları çok seviyor, beni de çok sever.

ZALİMİ MERHAMETLE ISLAH ETTİ

Hüseyin Meriç(57):

Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğundan beri yanındayım. Sadece Türkiye değil, dünyanın imanlı itikadlı lideri. Zalime merhamet sunarak onları ıslah etti. 15 Temmuzda da emrinden çıkmadık. Gene olsa ruhumla bedenimle emrindeyim, O başkomutan.2023'te yine yanındayız



MİLLETİNE SAHİP ÇIKIYOR

Mehmet Şimşek(41): Malatyasporluyuz, Reis Malatyaspor'u yalnız bırakmaz. Dünyaya verdiği mesajlarla Ümmeti Muhammed'in sesi. Milletine sahip çıkıyor. Bir 15 Temmuz bir daha olsa gene Malatya onu destekleyecektir. Dünya da bunu anlayacak.



BAŞKAN ERDOĞAN YAPIMI TAMAMLANAN PROJELERİN AÇILINI YAPTI

Başkan Erdoğan Malatya programı kapsamında ilk olarak Büyükşehir Belediyesi yanındaki miting alanında düzenlenenen toplu açılış törenine katıldı. Burada yapımı tamamlanan Battalgazi Devlet Hastanesi, Hekimhan Tünelleri, Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası ile diğer projelerin toplu açılışını gerçekleştiren Erdoğan, daha sonra merkez spor salonuna geçerek 'Mahalle Bizim, Gençlik Bizim' programı kapsamında gençlerle buluşacak.

Başkan Erdoğan'ın Malatya'daki programı, STK temsilcileri ile yemekte son bulacak. Geceyi Malatya'da geçirmesi planlanan Erdoğan'ın yarın sabah ise Diyarbakır'a geçmesi bekleniyor.
Başkan Erdoğan, Malatya'daki açılış töreninde vatandaşlara hitap ediyor
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