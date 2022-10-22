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Afyonkarahisar'da FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 8 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda gözaltına alınan 23 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Ekleme: 22.10.2022 - 19:42 Güncelleme: 22.10.2022 - 19:43 / Editör: Ozge Selin
Afyonkarahisar'da FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 8 zanlı tutuklandı
Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda gözaltına alınan 23 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesince yurt genelinde gerçekleştirilen Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Afyonkarahisar'da 1 kişinin daha gözaltına alınmasının ardından 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i konutu terk etmeme şartıyla 14'ü de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik 59 ilde 18 Ekim'de eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında Afyonkarahisar'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince 22 zanlı gözaltına alınmış, şüphelilerin kentteki adreslerinde 450 bin lira değerinde döviz ile altın ele geçirilmişti.
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